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Política

TSE aprova envio de tropas federais para cinco estados

Reforços vão para Tocantins, Piauí, Ceará, Acre e Rio de Janeiro
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/08/2026 - 16:14
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 03/07/2025 – Militares das Forças Armadas reforçam a segurança no entorno do Museu de Arte Moderna (MAM), onde acontece a Cúpula do Brics. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta quinta-feira (27) o envio de tropas federais para garantir a segurança do primeiro turno das eleições de outubro em cinco estados. 

As tropas das Forças Armadas serão enviadas para municípios de Tocantins, Piauí, Ceará, Acre e Rio de Janeiro. Quais e quantos municípios receberão os reforços ainda não foi informado pelo TSE

O envio contou com aval dos governos estaduais e foi solicitado pelos tribunais regionais eleitorais (TREs).

A requisição de tropas ocorre quando um município informa à Justiça Eleitoral que não tem capacidade de garantir a normalidade do pleito com o efetivo policial local. Cabe ao Ministério da Defesa realizar a logística da operação.

Eleições

O primeiro turno será no dia 4 de outubro, quando serão escolhidos deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e o presidente da República.

O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente da República. 

Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.

De acordo com o TSE, 158 milhões eleitores estarão aptos a exercerem o direito de votar.

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Edição:
Fernando Fraga
TSE eleições Forças Armadas
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