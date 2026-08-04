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Política

União Brasil decide pela neutralidade na eleição presidencial

Candidatos poderão fazer coligações em âmbito estadual
Marcelo Brandão – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/08/2026 - 18:48
Brasília
Brasília - 04/08/2026 - Bandeira do União Brasil. Foto: União Brasil
© União Brasil

O União Brasil decidiu, em convenção nacional realizada nesta terça-feira (4) adotar a neutralidade na corrida presidencial deste ano. Com isso, o partido liberou os seus candidatos para, em âmbito estadual, fazerem as coligações que melhor atenderem seus objetivos nas eleições deste ano.

O partido formou, em março deste ano, uma federação com o Progressistas (PP). São dois dos maiores partidos do chamado “centrão”. O Progressistas já havia oficializado, em 31 de julho, seu posicionamento na mesma direção.

“Tenho consciência do peso político que a Federação União Progressista tem nacionalmente e que temos nomes extremamente preparados para todos os cargos. A posição que estamos adotando reflete a nossa maturidade política”, afirmou o presidente do partido, Antonio Rueda, em nota divulgada nas redes sociais.

 

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Edição:
Aline Leal
eleições eleições 2026 União Brasil
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