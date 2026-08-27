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Política

Veja a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira

Candidatos participam de sabatinas e visitas em diversas cidades
Agência Brasil
Publicado em 27/08/2026 - 09:17
Brasília
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
© Arte EBC

A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta quinta-feira (27) inclui sabatinas e entrevistas à imprensa, além de visitas a hospitais, abrigos, feiras e locais de trabalho. Também estão previstas atividades relacionadas a obras públicas e outras ações de campanha.

Os concorrentes ao Palácio do Planalto participam ainda de caminhadas, bandeiraço e plenárias com apoiadores e filiados. 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
Participa de Sabatina na TV Globo. 

Renan Santos (Missão)
Participa de sabatina dos veículos O Globo, Valor Econômico e CBN, no Rio de Janeiro. 

Romeu Zema (Novo)
Em São Francisco-MG, irá acompanhar as obras da ponte que liga o município a Pintópolis, iniciadas durante sua gestão como governador de Minas Gerais.  

Ronaldo Caiado (PSD)
Concede entrevista ao vivo para a rádio TMC, em São Paulo (SP) e visita o hospital Santa Marcelina. À noite, participa do lançamento da candidatura de Otoni de Paula(PSD) a deputado federal, no Rio de Janeiro (RJ). 

Rui Costa Pimenta (PCO) 
Participa do programa Análise Internacional, no canal no YouTube do Diário Causa Operária.

Samara Martins (UP)
Em Recife (PE), participa de bandeiraço na Avenida Guararapes, de caminhada na Avenida Conde da Boa Vista e de plenária com filiados e apoiadores.  

Wilson Grassi (Democrata)
Visita o Gatil Lovecats e participa da campanha de castração de pets no Centro de Convenções de Ferraz de Vasconcelos.

Clariana Barão (DC) 
Em Cuiabá (MT), faz visitas à Feira do Porto, ao abrigo Bom Jesus e ao ​Hospital do Câncer.

Edmilson Costa (PCB)
Concede entrevista na TV Globo. À noite, visita a Ocupação Escola Popular Para Reforma Urbana Miguel Baldez em Niterói e faz caminhada pela cantareira em Niterói

Hertz Dias (PSTU)
Em São José dos Campos (SP), visita os operários da Modirum Gespi e da da Akaer e o acampamento dos trabalhadores da Parker Hannifin. 

Os candidatos Augusto Cury (Avante) e Flávio Bolsonaro (PL) não têm agenda pública de campanha nesta quinta-feira.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

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Edição:
Sabrina Craide
eleições 2026 agenda dos presidenciáveis 2026
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