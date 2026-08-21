Veja como foi a quinta-feira (20) dos candidatos a presidente

Os candidatos a presidente participaram de atos de campanha e concederam entrevistas nesta quinta-feira (20).

Augusto Cury (Avante)

O candidato Augusto Cury passou parte do dia se preparando, junto à equipe, para o próximo debate presidencial, marcado para o domingo (23) na TV Band. O candidato também visitou o Hospital Samaritano, em São Paulo (SP).

Cury ainda concedeu entrevista ao jornal Folha de São Paulo para tratar sobre propostas com foco em neurodiversidade.

Clariana Barão (DC)

A candidata Clariana Barão concedeu entrevistas para a TV Cidade Verde Cuiabá - Canal 12 e para a TV Mato Grosso.

Edmilson Costa (PCB)

O candidato Edmilson Costa tinha agendada participação no lançamento do livro Fidel Agora e Sempre, na Livraria Expressão Popular, em São Paulo.

Flávio Bolsonaro (PL)

O candidato Flávio Bolsonaro visitou o Armazém Solidário, na zona leste da capital paulista, que vende alimentos e itens básicos com descontos de até 50% para famílias de baixa renda.

Ele criticou a inflação dos alimentos.

“É uma iniciativa muito legal, porque hoje em dia os preços da comida, principalmente, e de itens de primeira necessidade, estão com valores estratosféricos”, declarou.

Em seguida, o candidato foi ao Mercado Municipal de São Miguel Paulista, onde conversou com eleitores e comerciantes. Depois, participou de uma partida de futebol com crianças e jovens que frequentam o Clube da Comunidade Waldemar Moreno.

Hertz Dias (PSTU)

O candidato Hertz Dias cumpriu agenda em São João del-Rei (MG). Ele participou de encontro com líderes sindicais e movimentos sociais.

Ele defendeu a revogação da Reforma Trabalhista, da Lei das Terceirizações e da Reforma da Previdência que, segundo ele, ampliam a precarização das relações de trabalho.



O candidato também propõe o fim da escala 6x1 e a redução da jornada semanal de 40 horas para 36 horas. "Os ganhos de produtividade produzidos pelos trabalhadores precisam retornar para quem produz a riqueza. Defendemos a redução da jornada sem redução dos salários, criando condições para gerar empregos e distribuir melhor o trabalho existente", disse.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva participou de ato de campanha em Natal (RN), no bairro Lagoa Nova.

Lula disse, que se reeleito, pretende ampliar o acesso da população, principalmente das famílias de baixa renda, a serviços modernos de saúde e odontológicos, como exames e consultas.

"A gente tem que tratar todo ser humano com respeito", afirmou.

O candidato defendeu ainda o fim da escala 6x1 e da tributação sobre compras internacionais de pequeno valor, conhecida como taxa das blusinhas.

Renan Santos (Missão)

O candidato visitou local de criação de cavalos em Alagoas. Ele defendeu a vaquejada como atividade cultural e geradora de recursos e empregos para o Nordeste. Na vaquejada, dois homens montados a cavalo tentam derrubar o boi em uma pista.

Renan afirmou que, caso seja eleito, pretende criar mecanismos de incentivo ao setor.

Para o candidato, a atividade possui potencial econômico semelhante ao dos grandes circuitos de rodeio e poderia movimentar bilhões de reais, especialmente no interior nordestino.

“É uma cultura que pode representar bilhões em faturamento, tal qual a cultura do rodeio, mas que não consegue se profissionalizar”, afirmou.

Ronaldo Caiado (PSD)

O candidato Ronaldo Caiado conversou com comerciantes e compradores no bairro do Brás, na capital paulista.

Em entrevista à imprensa, ele criticou as regras fiscais atuais que, segundo ele, leva a inadimplência das famílias. "Você vive numa situação de juros altos, que impede o levantamento de capital de giro ao mesmo tempo que as famílias estão endividadas", afirmou.

Em relação à taxação de comércio por plataforma, o candidato defendeu igualdade de condições para a competição no setor.

Caiado defendeu ainda a regulamentação das bets pelo Congresso Nacional.

Rui Costa Pimenta (PCO)

A agenda do candidato previa a participação em programa no canal do Diário Causa Operária (DCO), vinculado ao Partido da Causa Operária (PCO) e reunião com a coordenação de campanha.

Samara Martins (UP)

A candidata Samara Martins teve encontro com eleitores, pela manhã, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, depois seguiu para o centro, de trem, passando pelo mercado popular Saara.

Ela reforçou as propostas de ampliação dos serviços públicos, o fim da escala de trabalho 6x1 e o aumento do salário mínimo, além da redução dos feminicídios.

"Propomos o aumento da renda dos trabalhadores como forma de enfrentamento à violência, porque as mulheres precisam de moradia e renda para sair de uma relação violenta", afirmou a candidata.

No fim do dia, reuniu-se com mulheres do Movimento Olga Benário, na Casa Almerinda Gama, no centro do Rio.

Wilson Grassi (Democrata)

O candidato cumpriu agenda de campanha em Salvador (BA).

Pela manhã, ele se reuniu com membros do partido e do comitê de campanha. No almoço, se reuniu com candidatos locais a cargos legislativos. No período da tarde, teve reunião com a equipe de comunicação da campanha.

O candidato Romeu Zema (Novo) não divulgou agenda pública de campanha.

O TSE proibiu no início da tarde o candidato Pablo Marçal (PRTB) de promover qualquer ação de campanha até que a Corte defina a situação eleitoral do empresário. A candidatura havia sido registrada graças a uma liminar judicial uma vez que Marçal foi condenado a inelegibilidade com base na Lei da Ficha Limpa.

* Colaboraram Bruno de Freitas Moura e Isabela Vieira (Rio de Janeiro), Lucas Pordeus León (Brasília),Guilherme Jeronymo (São Paulo) e Luciano Nascimento (São Luís)