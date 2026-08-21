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Política

Veja como foi a quinta-feira (20) dos candidatos a presidente

Candidatos tiveram compromissos no Sudeste e Nordeste
Agência Brasil*
Publicado em 20/08/2026 - 22:32
Brasília
Brasília - 31/07/2026 - Banner Eleições 2026. Foto: Agência Brasil
© Agência Brasil

Os candidatos a presidente participaram de atos de campanha e concederam entrevistas nesta quinta-feira (20).

Augusto Cury (Avante)
O candidato Augusto Cury passou parte do dia se preparando, junto à equipe, para o próximo debate presidencial, marcado para o domingo (23) na TV Band. O candidato também visitou o Hospital Samaritano, em São Paulo (SP).

Cury ainda concedeu entrevista ao jornal Folha de São Paulo para tratar sobre propostas com foco em neurodiversidade.

Clariana Barão (DC)
A candidata Clariana Barão concedeu entrevistas para a TV Cidade Verde Cuiabá - Canal 12 e para a TV Mato Grosso.

Edmilson Costa (PCB)
O candidato Edmilson Costa tinha agendada participação no lançamento do livro Fidel Agora e Sempre, na Livraria Expressão Popular, em São Paulo. 

Flávio Bolsonaro (PL)
O candidato Flávio Bolsonaro visitou o Armazém Solidário, na zona leste da capital paulista, que vende alimentos e itens básicos com descontos de até 50% para famílias de baixa renda.

Brazilian presidential candidate and senator Flavio Bolsonaro speaks to supporters as he visits the Sao Miguel Paulista Municipal Market (Mercado Municipal de Sao Miguel Paulista) during an election campaign in Sao Paulo, Brazil, August 20, 2026. REUTERS/Amanda Perobelli
Candidato Flávio Bolsonaro visita Armazém Solidário, em São Paulo. Foto: REUTERS/Amanda Perobelli

Ele criticou a inflação dos alimentos.

“É uma iniciativa muito legal, porque hoje em dia os preços da comida, principalmente, e de itens de primeira necessidade, estão com valores estratosféricos”, declarou.

Em seguida, o candidato foi ao Mercado Municipal de São Miguel Paulista, onde conversou com eleitores e comerciantes. Depois, participou de uma partida de futebol com crianças e jovens que frequentam o Clube da Comunidade Waldemar Moreno.

Hertz Dias (PSTU)
O candidato Hertz Dias cumpriu agenda em São João del-Rei (MG). Ele participou de encontro com líderes sindicais e movimentos sociais.

Ele defendeu a revogação da Reforma Trabalhista, da Lei das Terceirizações e da Reforma da Previdência que, segundo ele, ampliam a precarização das relações de trabalho.

O candidato também propõe o fim da escala 6x1 e a redução da jornada semanal de 40 horas para 36 horas. "Os ganhos de produtividade produzidos pelos trabalhadores precisam retornar para quem produz a riqueza. Defendemos a redução da jornada sem redução dos salários, criando condições para gerar empregos e distribuir melhor o trabalho existente", disse.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
O candidato Luiz Inácio Lula da Silva participou de ato de campanha em Natal (RN), no bairro Lagoa Nova. 

20.08.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, evento de campanha Lula em Natal: o Brasil Pronto Pra Mais, Natal - RN. Foto: PT/Divulgação
20.08.2026 - Candidato Lula em evento de campanha em Natal Foto: PT/Divulgação 

Lula disse, que se reeleito, pretende ampliar o acesso da população, principalmente das famílias de baixa renda, a serviços modernos de saúde e odontológicos, como exames e consultas. 

"A gente tem que tratar todo ser humano com respeito", afirmou.

O candidato defendeu ainda o fim da escala 6x1 e da tributação sobre compras internacionais de pequeno valor, conhecida como taxa das blusinhas.

Renan Santos (Missão)
O candidato visitou local de criação de cavalos em Alagoas. Ele defendeu a vaquejada como atividade cultural e geradora de recursos e empregos para o Nordeste. Na vaquejada, dois homens montados a cavalo tentam derrubar o boi em uma pista.

Renan afirmou que, caso seja eleito, pretende criar mecanismos de incentivo ao setor.

Para o candidato, a atividade possui potencial econômico semelhante ao dos grandes circuitos de rodeio e poderia movimentar bilhões de reais, especialmente no interior nordestino.

“É uma cultura que pode representar bilhões em faturamento, tal qual a cultura do rodeio, mas que não consegue se profissionalizar”, afirmou.

Ronaldo Caiado (PSD)
O candidato Ronaldo Caiado conversou com comerciantes e compradores no bairro do Brás, na capital paulista.

Em entrevista à imprensa, ele criticou as regras fiscais atuais que, segundo ele, leva a inadimplência das famílias. "Você vive numa situação de juros altos, que impede o levantamento de capital de giro ao mesmo tempo que as famílias estão endividadas", afirmou.

Em relação à taxação de comércio por plataforma, o candidato defendeu igualdade de condições para a competição no setor.

Caiado defendeu ainda a regulamentação das bets pelo Congresso Nacional. 

Rui Costa Pimenta (PCO)
A agenda do candidato previa a participação em programa no canal do Diário Causa Operária (DCO), vinculado ao Partido da Causa Operária (PCO) e reunião com a coordenação de campanha.

Samara Martins (UP)
A candidata Samara Martins teve encontro com eleitores, pela manhã, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, depois seguiu para o centro, de trem, passando pelo mercado popular Saara.

Rio de Janeiro (RJ), 20/08/2026 – A candidata à presidência da República Samara Martins, da Unidade Popular (UP), faz panfletagem durante caminhada na Saara, polo de comércio no centro da cidade. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Rio de Janeiro (RJ), 20/08/2026 – A candidata Samara Martins faz panfletagem na Saara. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Ela reforçou as propostas de ampliação dos serviços públicos, o fim da escala de trabalho 6x1 e o aumento do salário mínimo, além da redução dos feminicídios.

"Propomos o aumento da renda dos trabalhadores como forma de enfrentamento à violência, porque as mulheres precisam de moradia e renda para sair de uma relação violenta", afirmou a candidata.

No fim do dia, reuniu-se com mulheres do Movimento Olga Benário, na Casa Almerinda Gama, no centro do Rio. 

Wilson Grassi (Democrata)
O candidato cumpriu agenda de campanha em Salvador (BA).

Pela manhã, ele se reuniu com membros do partido e do comitê de campanha. No almoço, se reuniu com candidatos locais a cargos legislativos. No período da tarde, teve reunião com a equipe de comunicação da campanha.

O candidato Romeu Zema (Novo) não divulgou agenda pública de campanha.

O TSE proibiu no início da tarde o candidato Pablo Marçal (PRTB) de promover qualquer ação de campanha até que a Corte defina a situação eleitoral do empresário. A candidatura havia sido registrada graças a uma liminar judicial uma vez que Marçal foi condenado a inelegibilidade com base na Lei da Ficha Limpa. 

 

* Colaboraram Bruno de Freitas Moura e Isabela Vieira (Rio de Janeiro), Lucas Pordeus León (Brasília),Guilherme Jeronymo (São Paulo) e Luciano Nascimento (São Luís)

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