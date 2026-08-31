logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Votação da MP que zera "taxa das blusinhas" é adiada para terça

Tramitação precisa ser concluída até 8 de setembro
Luciano Nascimento - repórter da Agência Brasil
Publicado em 31/08/2026 - 18:55
São Luís
06/06/2023 - Brasília (DF) - Cenas da Cidade de Brasília, ao fundo o prédio do Congresso Nacional . Foto Antônio Cruz/Agência Brasil
© Antônio Cruz/Agência Brasil

A votação da Medida Provisória (MP) 1357/26, que trata do fim da chamada taxa das blusinhas, foi adiada para terça-feira (1º). O anuncio foi feito nesta segunda (31) pelo presidente da comissão mista que analisa a proposta no Congresso Nacional, o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG).

Lopes disse que a votação foi remarcada para discutir a possibilidade de ajustes no relatório da senadora Leila Barros (PDT-DF).

"Estamos fazendo os últimos ajustes no relatório. Os diálogos são extremamente importantes e é característico do próprio parlamento, em especial, buscando dar mais simetria concorrencial entre as remessas internacionais e a economia e a indústria nacional", disse.

"Com o adiamento, a expectativa é que o texto seja votado amanhã pela manhã”, concluiu Lopes.

A chamada MP das blusinhas zera o imposto de importação sobre compras de até US$ 50. Após a votação na comissão mista, a proposta segue para o plenário da Câmara dos Deputados.

Para que a proposta seja efetivada, o texto tem que ser votada até o dia 8 de setembro, na Câmara e no Senado. Caso contrário, perderá a validade.

Mais cedo, Lopes afirmou que o texto enviado pelo governo recebeu 112 emendas.

“Nós vamos dialogar com senadores, senadoras, deputados e deputadas, para construir maioria para aprovar [o texto] e garantir esse direito para o povo brasileiro”, disse o presidente da comissão mista.

Relacionadas
22/07/2026 - Brasília - A manhã nasce dourada sobre a Esplanada dos Ministérios. O Congresso Nacional recorta o horizonte como um símbolo de história e futuro, espelhando a luz que anuncia um novo dia. Em Brasília, até o sol parece contemplar a beleza de sua própria obra. Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
Congresso vota nesta semana fim da escala 6x1 e "taxa das blusinhas"
01/06/2024 - Brasília, A chamada “taxa da businha”, cobrança de Imposto de Importação para compras de até US$ 50 (equivalente a cerca de R$ 260), deve ser votada pelo Senado na próxima semana, de acordo com o presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O tributo ganhou esse apelido por impactar principalmente compras de itens de vestuário feminino por meio de varejistas internacionais. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Governo fará esforço por fim da taxa das blusinhas, diz Durigan
Brasília (DF) 20/06/2023 Senador Omar Aziz (PSD-AM) durante leitura do relatório sobre o projeto do novo arcabouço fiscal. Foto Lula Marques/ Agência Brasil.
Relator da CCJ do Senado vota a favor da PEC do fim da escala 6x1
Edição:
Vinicius Lisboa
Taxa das blusinhas MP das Blusinhas Congresso Nacional medida provisória Câmara dos Deputados
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Supermercado
Economia Arrecadação com ‘imposto do pecado’ deve chegar a R$ 41,9 bi em 2027
seg, 31/08/2026 - 20:50
Rio de Janeiro (RJ), 08/03/2023 - Mulheres fazem passeata no Dia Internacional da Mulher - 8M, por direitos e contra a violência e o feminicídio, no centro da cidade. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Violência contra a mulher: 7,5 mil agentes serão capacitados
seg, 31/08/2026 - 20:33
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Economia Governo prevê arrecadar R$ 636 bilhões com nova CBS em 2027
seg, 31/08/2026 - 20:25
EBC lança Centro de Inovação e Pesquisa em Comunicação Pública
Geral EBC lança Centro de Inovação e Pesquisa em Comunicação Pública
seg, 31/08/2026 - 20:09
Público no evento teste do Rock in Rio 2022 na Cidade do Rock, montada no Parque Olímpico, Barra da Tijuca.
Política Governo publica regras para proteger consumidores em grandes eventos
seg, 31/08/2026 - 20:07
Condomínio do Programa Minha Casa, Minha Vida, em Guadalupe, zona norte do Rio, invadido na noite de domingo (9) com ajuda de criminosos armados. A Justiça determinou a reintegração de posse (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Economia Bolsa Família não terá reajuste previsto no Orçamento de 2027
seg, 31/08/2026 - 19:54
Ver mais seta para baixo