logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Afetados pelo El Niño terão crédito extraordinário de R$ 64 milhões

Ações para segurança alimentar e povos indígenas receberão recursos
Marcelo Brandão – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/09/2026 - 20:20
Brasília
26/07/2026 - Mais de 2 mil residências foram afetadas pelas chuvas, em São Lourenço do Sul . Foto: Prefeitura de São Lourenço do Sul
© Prefeitura de São Lourenço do Sul

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, assinou nesta terça-feira (22) uma Medida Provisória (MP) que libera crédito extraordinário de R$ 64 milhões para amenizar os efeitos do El Niño no Brasil.

As comunidades que dependem da agricultura familiar e tiveram sua produção afetada estão entre as mais assistidas por esse dinheiro.

Do total de recursos, R$ 40 milhões serão direcionados ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) para a aquisição e distribuição de alimentos da agricultura familiar no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos.

Os outros R$ 24 milhões serão destinados à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) em ações emergenciais destinadas ao fornecimento de alimentos, água potável e outros insumos essenciais em terras indígenas.

El Niño

O governo também lançou uma página dedicada ao El Niño que reúne informações oficiais sobre o fenômeno, os impactos que devem ser monitorados em cada região do país e as principais ações de preparação e resposta.

A plataforma traz ainda orientações para estados, municípios e para a população, além de informações sobre monitoramento, prevenção de desastres, assistência às áreas mais vulneráveis e medidas adotadas pelo Governo Federal para reduzir os efeitos do El Niño.

O El Niño é um fenômeno que se caracteriza pelo aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico Tropical e provoca alteração na circulação atmosférica tornando os volumes de chuvas irregulares. Ele provoca seca no Norte e Nordeste do país, atraso das chuvas no Centro-Oeste e no Sudeste, e enchentes na região Sul do Brasil.

Relacionadas
Brasília (DF), 18/06/2026 – EL NIÑO NO OCEANO. Ilustração Nottus/Divulgação
Probabilidade do El Niño ser muito forte passa de 90%
Edição:
Sabrina Craide
El Niño Crédito Extraordinário
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 07/12/2025 - O Levante Mulheres Vivas realiza ato na área central de Brasília para denunciar o feminicídio e todas as formas de violência contra mulheres. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Casos de violência política de gênero crescem 11 vezes em 4 anos
ter, 22/09/2026 - 21:41
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena
Geral Mega-Sena acumula para R$ 38 milhões; confira os números sorteados
ter, 22/09/2026 - 21:30
04/11/2023, Nesse sábado 04 em Brasília o tempo mudou rapidamente e uma forte chuva caiu sobre a cidade. Na foto em primeiro plano a ponte JK. . Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Meio Ambiente Defesa Civil emite alerta de tempestade e rajadas de vento no DF
ter, 22/09/2026 - 21:12
Brasília - 31/07/2026 - Banner Eleições 2026. Foto: Agência Brasil
Política Veja como foi a terça-feira (22) dos candidatos a presidente
ter, 22/09/2026 - 21:00
Rio de Janeiro (RJ), 03/08/2026 – O Tribunal Regional Eleitoral apresenta a estrutura e demonstra testes da urna eletrônica para as Eleições de 2026. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral IA e vídeos falsos superam fake news como maior ameaça à democracia
ter, 22/09/2026 - 20:56
26/07/2026 - Mais de 2 mil residências foram afetadas pelas chuvas, em São Lourenço do Sul . Foto: Prefeitura de São Lourenço do Sul
Política Afetados pelo El Niño terão crédito extraordinário de R$ 64 milhões
ter, 22/09/2026 - 20:20
Ver mais seta para baixo