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Política

Caiado é internado em SP para tratar uma faringite aguda

Compromissos do candidato à presidência foram cancelados
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/09/2026 - 16:55
São Paulo
São Paulo (SP)-25/08/2026 . O candidato Ronaldo Caiado participa do ABDIB Fórum ELEIÇÕES 2026, na Villa Blue Tree Transatlântico . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/ Agência Brasil

O candidato à presidência da República Ronaldo Caiado, do PSD, foi internado na manhã desta quinta-feira (10) no Hospital Vila Nova Star, na capital paulista, para tratar uma faringite aguda.

Segundo nota encaminhada pela assessoria de imprensa do candidato, Caiado precisou tomar uma medicação intravenosa. Assinada pela médica Ludihmila Abrahão Hajjar, a nota informa que o objetivo da internação foi acelerar a recuperação do candidato para que ele possa retomar, o mais breve possível, seus compromissos de campanha.

Por causa da internação, os compromissos do candidato agendados para esta quinta-feira foram cancelados. 

Pela manhã, o candidato visitaria o Centro de Inteligência, Comunicação e Monitoramento da Guarda Civil em Vinhedo, no interior paulista, e à noite participaria de uma sabatina na capital paulista. 

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Edição:
Fernando Fraga
Ronaldo Caiado eleiçlões 2026
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