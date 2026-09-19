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Política

Confira a agenda dos presidenciáveis neste fim de semana (19 e 20)

Candidatos participam de sabatinas, atos e caminhadas no sábado
Agência Brasil
Publicado em 19/09/2026 - 10:01
Brasília
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
© Arte EBC

A agenda dos candidatos à Presidência neste fim de semana inclui sabatinas, atos políticos, caminhadas e panfletagens. Também estão previstas visitas a municípios, participação em eventos e manifestações culturais, além de encontros com empresários e apoiadores e atividades de campanha em diferentes cidades.

Augusto Cury (Avante)
Participa de sabatina do Jornal da Record, em São Paulo (SP), sábado. 

Flávio Bolsonaro (PL)
No sábado, faz comícios em Joinville (SC) e Chapecó (SC).

Hertz Dias (PSTU)
No Rio de Janeiro, faz panfletagem no calçadão de Madureira e participa de festa da campanha na Portelinha. 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Participa de ato no Centro de Florianópolis (SC), no sábado pela manhã. 

Renan Santos (Missão) 
No sábado, visita os municípios de Capão da Canoa (RS), Criciúma (SC) e Florianópolis (SC). Domingo, visita Balneário Camboriú (SC), 13h Blumenau (SC) e Curitiba (PR). 

Romeu Zema (Novo)
Participa de caminhada na feira Eldorado, em Contagem, no sábado. Também almoça com empresários e apoiadores na cidade.  

Ronaldo Caiado  (PSD)
No sábado, visita o comércio do Centro de Osasco (SP) e participa de sabatina no SBT.  

Samara Martins (UP)
No Rio de Janeiro, faz caminhada em Madureira e panfletagem faz panfletagem em frente à Império Serrano, no sábado. À noite, participa de voo noturno nos Arcos da Lapa.

Wilson Grassi (Democrata) 
Participa do Rocky Mountain Games, em São Paulo, no sábado. 

A candidata Clariana Barão (DC) não tem agenda pública de campanha.

Os candidatos Edmilson Costa (PCB), Leonardo Avalanche (PRTB), e Rui Costa Pimenta (PCO) não divulgaram a agenda pública de campanha até o momento desta publicação. 

A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

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Edição:
Sabrina Craide
agenda dos presidenciáveis 2026 eleições 2026
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