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Política

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (16)

Candidatos participam de entrevistas, atos e mobilizações de campanha
Agência Brasil
Publicado em 16/09/2026 - 08:48
Brasília
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
© Arte EBC

A agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (16) inclui entrevistas em podcasts, rádio e televisão, além de caravana, panfletagem e atos de campanha. Também estão previstas comícios, caminhadas e encontros com apoiadores em diferentes cidades.

Edmilson Costa (PCB)
Participa de caravana em Franca (SP) com as candidaturas do PCB.

Hertz Dias (PSTU)
Panfletagem na sede da Companhia de Saneamento do Maranhão (Caema), em São Luís (MA).

Flávio Bolsonaro (PL)
Às 9h30, participa de motocarreata em Juazeiro do Norte (CE), com parada na Praça Padre Cícero às 10h25. Às 18h, participa de comício em Recife (PE).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Participa do ato "Brasil Pronto pra Mais no DF",, na Praça do Trabalhador de Ceilândia (DF). 

Renan Santos (Missão)
O candidato participa de carreata pelo Paraná. Às 8h30, passa por Londrina, às 12h30 por Maringá e às 18h30 por Cascavel.

Romeu Zema (Novo)
Entrevista ao Jornal da Record 

Ronaldo Caiado  (PSD)
Às 13h30, faz atendimento à imprensa no Restaurante Cantaloup, em São Paulo. Às 19h, concede entrevista, ao vivo, para o Flow Podcast, também em São Paulo.

Samara Martins (UP)
Participa de comício no calçadão de Canoas (RS) e de panfletagem no Hospital de Clínicas  em Porto Alegre (RS). À tarde, faz comício no centro de Porto Alegre e caminhada pelo Centro Histórico e Cidade Baixa. 

Wilson Grassi (Democrata) 
Concede entrevista ao podcast Lima TV, em São Bernardo do Campo (SP). 

Augusto Cury (Avante)
Participa do Flow Podcast em São Paulo (SP), ao vivo, às 15h.

Os candidatos Clariana Barão (DC) e Rui Costa Pimenta (PCO) não têm agenda pública de campanha.     

Leonardo Avalanche (PRTB) não divulgou compromissos até o momento desta publicação. 

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

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Edição:
Sabrina Craide
eleições 2026 agenda dos presidenciáveis 2026
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