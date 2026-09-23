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Política

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (23) 

Candidatos participam de debates, atos e encontros nesta quarta
Agência Brasil
Publicado em 23/09/2026 - 08:46
Brasília
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
© Arte EBC

A agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (23) inclui debates, entrevistas e encontros com apoiadores, além de visitas a instituições e atividades de campanha.

Também estão previstas panfletagens, caminhada, plenárias sobre educação e movimentos sociais, assinatura de carta-compromisso e ato com artistas e representantes da cultura.

Hertz Dias (PSTU)
Em Belo Horizonte (MG), participa de panfletagens na região da Escola Estadual Cecília Meireles e na avenida Sinfrônio Brochado. À noite, participa de assinatura da carta compromisso com os candidatos no SindREDE e concede entrevista. 

Flávio Bolsonaro (PL)
Às 19h, faz live no YouTube, no TV Celular Flávio.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
No Rio de Janeiro (RJ), participa de ato com artistas, lideranças políticas e personalidades da cultura para debater propostas para o setor. 

Renan Santos (Missão)
Participa de encontro com apoiadores em cidades de São Paulo: Sorocaba, Americana, Nova Odessa e Campinas.

Romeu Zema (Novo) 
Participa de debate da Revista Veja, em São Paulo (SP). 

Ronaldo Caiado  (PSD)
Participa de debate da Revista Veja, em São Paulo (SP). 

Samara Martins (UP)
Em Salvador (BA), faz panfletagem em frente ao complexo fabril Bahia Têxtil e caminhada com mini-trio na Rua do Uruguay. À noite, participa de plenária sobre educação pública na Frente da Biblioteca da Ufba e de reunião com movimentos sociais da Bahia na Casa Preta Zeferina. 

Wilson Grassi (Democrata) 
Concede entrevista ao podcast Minuto Micheletto. 

Augusto Cury (Avante)
Visita o Instituto Baccarelli, em São Paulo (SP), e participa do Podcast Os Sócios, em Barueri (SP). À noite, participa do debate da Revista Veja, em São Paulo (SP).

Edmilson Costa (PCB)
Às 19h, visita o Memorial de Direitos Humanos (antigo Dops) em Belo Horizonte.

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO) e Clariana Barão (DC) não têm agenda pública de campanha nesta quarta-feira. 

O candidato Leonardo Avalanche (PRTB) não divulgou a agenda pública de campanha até o momento desta publicação. 

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

*Texto atualizado às 9h18 para incluir informação de agenda do candidato Flávio Bolsonaro.

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Edição:
Sabrina Craide
eleições 2026 agenda dos presidenciáveis 2026
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