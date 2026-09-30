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Política

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (30)

Candidatos participam de atos, carreatas e encontros
Agência Brasil
Publicado em 30/09/2026 - 08:17
Brasília
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
© Arte EBC

A agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (30) inclui caminhadas, carreatas, panfletagens e encontros com apoiadores, além de entrevistas em rádio e podcast. Também estão previstas visitas a obras, plenárias com ativistas, assembleia de moradores, ato de encerramento de campanha e participação em evento transmitido pelas redes sociais.

Ronaldo Caiado (PSD) 
Participa de carreatas em quatro municípios de Goiás: Cidade de Goiás, Valparaíso de Goiás e Luziânia. 

Rui Costa Pimenta (PCO) 
Em Recife (PE), participa de ato de encerramento da campanha no Sinttel. 

Samara Martins (UP) 
Em Belo Horizonte (MG) participa de panfletagem no CETEF e de assembleia de moradores da ocupação Eliana Silva (Barreiro).

Wilson Grassi (Democrata)
Concede entrevista ao podcast Sevilla Cast.

Augusto Cury (Avante)
Participa de evento com transmissão ao vivo pelo Instagram. 

Clariana Barão (DC)
Concede entrevista para a Rádio Cultura de Cuiabá (MT). 

Edmilson Costa (PCB)
Faz panfletagem na Feira do Guará e terminal do metrô. Almoça com Max Maciel na Feira da Ceilândia. 

Hertz Dias (PSTU)
Em Belém (PA), visita obra da construção civil no bairro de Umarizal e participa de plenária com ativistas na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Participa de caminhada em Juiz de Fora (MG), com concentração no Viaduto Roza Cabinda, no Centro.

Renan Santos (Missão)
Participa de encontros com apoiadores em Duque de Caxias (RJ), Petrópolis (RJ) e Juiz de Fora (MG). 

O candidato Flávio Bolsonaro (PL) não tem agenda pública de campanha nesta quarta-feira. 

Os candidatos Leonardo Avalanche (PRTB) e Romeu Zema (Novo) não divulgaram a agenda pública de campanha até o momento desta publicação. 

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

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Edição:
Sabrina Craide
eleições 2026 agenda dos presidenciáveis 2026
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