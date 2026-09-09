Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (9)

Candidatos participam de atos, entrevistas e encontros em São Paulo

A agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (9) inclui atos e comícios, motocarreata, panfletagem e mobilização com apoiadores. Também estão previstas entrevistas e sabatinas, encontros com representantes dos setores produtivo e imobiliário, visitas a instituições e participação em ato contra a violência de gênero.

Romeu Zema (Novo)

Participa do lançamento da Carta de Princípios aos Cristãos brasileiros, em Brasília.

Wilson Grassi (Democrata)

Concede entrevista ao jornal A Voz de Campos, de Campos dos Goytacazes (RJ).

Augusto Cury (Avante)

Pela manhã, visita a 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo (SP). À tarde, participa de reunião com Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado da Bahia (Oceb) e Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar).

Clariana Barão (DC)

À noite participa de evento no Jockey Club de São Paulo.

Flávio Bolsonaro (PL)

Em Juiz de Fora (MG), participa de motocarreata do aeroporto até o centro da cidade (cerca de 10 km). Também faz comício em trio elétrico no centro da cidade.

Hertz Dias (PSTU)

Participa de panfletagem no CD Leopoldina dos Correios na Vila Leopoldina, em São Paulo (SP). À tarde, participa de reunião com apoiadores do PCBR na capital paulista e concede entrevista para o podcast Meteoro Brasil.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Participa do ato na Arena Carhoo, em Teresina (PI).

Samara Martins (UP)

Participa do Ato Por Uma Pátria Sem Feminicídios e Sem Estupros, com concentração na Praça da Sé, em São Paulo (SP).

Renan Santos (Missão)

Participa de ato com apoiadores na FGV Direito SP, em São Paulo (SP).

Ronaldo Caiado (PSD)

Participa de sabatina para o Jornal Itatiaia, da Rádio Itatiaia (MG), por videoconferência. Em São Paulo (SP), participa de encontro com a Associação Brasileira de Incorporadoras (Abrainc) e visita o Instituto Resgatando Vidas. Também concede entrevista para a Rádio Massa FM.

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO) e Edmilson Costa (PCB) não têm agenda pública de campanha nesta quarta-feira.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.