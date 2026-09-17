logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (17)

Candidatos participam de caminhadas, carreatas e entrevistas
Agência Brasil
Publicado em 17/09/2026 - 09:56
Brasília
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
© Arte EBC

A agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (17) inclui caminhadas, carreatas e visitas a feiras e instituições. Também estão previstas entrevistas em veículos de comunicação, encontros com militantes e apoiadores, caravana partidária e participação em compromisso voltado aos direitos de crianças e adolescentes.

Flávio Bolsonaro (PL)
Participa de carreata pelas ruas de Vitória da Conquista (BA) até o Estádio Municipal Lomanto Júnior, no bairro Candeias. 

Hertz Dias (PSTU)
Faz panfletagem na Feira do João Paulo, em São Luís (MA) e participa de entrevista ao Podcast Maranhão News.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Participa de caminhada no bairro Maracanã, em Montes Claros (MG).

Romeu Zema (Novo)
Participa de uma entrevista para o SBT Brasil, às 20h.

Renan Santos (Missão) 
Participa de carreata passando por Chapecó (SC), Passo Fundo (RS) e Caxias do Sul (RS). 

Ronaldo Caiado  (PSD)
Entrevista ao Jornal da Record 

Rui Costa Pimenta (PCO)
Participa do programa Análise Internacional, transmitido pelo canal do Diário Causa Operária no YouTube;

Samara Martins (UP)
Participa de caminhada no centro de São Paulo (SP) e de tribuna popular com militantes e apoiadores no Itaim Paulista e no Jardim Pantanal. 

Wilson Grassi (Democrata) 
Participa da assinatura do Termo de Compromisso de Presidente Amigo da Criança, da Abrinq, em São Paulo (SP). Também visita a ONG Cão sem Dono, em Itapecerica da Serra (SP) e a fábrica de móveis veterinários Metalvet. 

Augusto Cury (Avante)
Concede entrevista coletiva na sede da Associação Paulista de Imprensa em São Paulo, às 9h30.

Clariana Barão (DC)
Participa de caminhada na Feira de Toritama (PE) e visita a Feira de Santa Cruz do Capibaribe (PE).

Edmilson Costa (PCB)
Participa de caravana em São José do Rio Preto com as candidaturas do PCB.

O candidato Leonardo Avalanche (PRTB) não divulgou agenda pública de campanha até o momento desta publicação. 

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

Relacionadas
Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) . Foto: PRF/ Divulgação
PRF estabelece regras para evitar bloqueios nas eleições de 2026
Edição:
Sabrina Craide
agenda dos presidenciáveis 2026 eleições 2026
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro - Edifício sede da Petrobras no Centro do Rio. (Fernando Frazão/Agência Brasil)
Economia Petrobras vai buscar petróleo na margem equatorial da Costa do Marfim
qui, 17/09/2026 - 10:35
Vacinação drive thru na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), zona norte do Rio. A cidade do Rio de Janeiro retoma hoje (25) sua campanha de aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 em idosos da população em geral.
Saúde Rio amplia vacinação contra a covid-19 para idosos e trabalhadores
qui, 17/09/2026 - 10:20
Brasília (DF), 15/09/2026 - Ministro Gilmar Mendes durante sessão do STF. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça STF: Gilmar Mendes critica condução do caso Master por Fux na 2ª Turma
qui, 17/09/2026 - 10:19
Colheita de algodão. Foto: Wenderson Araujo/Trilux
Economia Entenda mudança no mapa que tirou Sorriso do topo da produção agrícola
qui, 17/09/2026 - 10:03
Colheita de soja, agricultura
Economia Produção agrícola brasileira superou R$ 927 bilhões em 2025
qui, 17/09/2026 - 10:01
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (17)
qui, 17/09/2026 - 09:56
Ver mais seta para baixo