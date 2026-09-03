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Política

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (3)

Presidenciáveis têm entrevistas, visitas, atos e agendas partidárias
Agência Brasil
Publicado em 03/09/2026 - 08:30
Brasília
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
© Arte EBC

A agenda dos presidenciáveis inclui entrevistas e sabatinas em veículos de comunicação, encontros com lideranças religiosas, visitas a instituições e obras sociais. Também estão previstas panfletagem e apresentação de programa eleitoral, além de atividades partidárias.

Clariana Barão (Democracia Cristã) 
Concede entrevista para o canal Leo Dias 

Edmilson Costa (PCB)
Cumpre agenda da secretaria-geral do PCB em Lisboa. 

Flávio Bolsonaro (PL)
Faz transmissão ao vivo pelas redes sociais, às 19h.

Hertz Dias (PSTU)
Em Aracaju (SE), participa de panfletagem no Calçadão da rua João Pessoa e de conversa de apresentação do Programa Eleitoral  do PSTU na sede do Sindipetro. 

Renan Santos (Missão)
Concede entrevista para CNN Brasil, às 21h

Romeu Zema (Novo) 
Participa de sabatina no programa Jornal da Manhã, da Jovem Pan, das 8h às 9h. 

Ronaldo Caiado (PSD)
Concede entrevista para o jornal O Estado de S. Paulo. À tarde, visita a obra social Dol Bosco, em São Paulo (SP). 

Wilson Grassi (Democrata)
Pela manhã, visita o Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre e o Hospital Veterinário Anclivepa, ambos em Taguatinga (DF). À tarde, participa de protesto pacífico contra a suspensão de seus canais digitais de campanha.  

Augusto Cury (Avante)
Participa de reunião na Assembleia de Deus de São Paulo (SP). À noite, participa de evento para casais da Igreja Carvalhos de Justiça, em Ribeirão Preto (SP). 

Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não tem agenda pública de campanha nesta quinta-feira. Rui Costa Pimenta (PCO) e Samara Martins (UP) não divulgaram a agenda até o momento desta publicação. 

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

 

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Edição:
Sabrina Craide
agenda dos presidenciáveis 2026 eleições 2026
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