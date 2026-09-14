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Política

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta segunda-feira (14)

Candidatos têm compromissos em diferentes estados
Agência Brasil
Publicado em 14/09/2026 - 09:32
Brasília - DF
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
© Arte EBC

A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta segunda-feira (14) inclui reuniões, encontros e atividades de campanha em diferentes estados.

Augusto Cury (Avante)
Às 10h30, participa do III Congresso da Associação Paulista de Saúde Integrativa e Bem-Estar (APIBEM), na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), na capital paulista. O candidato receberá uma homenagem e terá um momento de fala no evento. Às 12h, participa de almoço com empresários no Café Journal, em São Paulo. Às 15h, participa de reunião na Assembleia de Deus no Brás, também na capital paulista. 

Clariana Barão (DC)
Às 10h, participa de entrevista ao vivo na rádio Metrópole FM Cuiabá, 105,9 FM. Às 15h, grava entrevista para a MidiaNews, em Cuiabá.

Edmilson Costa (PCB)
A agenda prevista para esta segunda-feira (14), no litoral norte de São Paulo, foi cancelada em razão das condições climáticas.

Flávio Bolsonaro (PL)
Às 16h30, participa de moto-carreata em Belém (PA). Às 18h, faz comício no Complexo Turístico Ver-o-Rio, em Umarizal, Belém (PA).

Hertz Dias (PSTU)
Às 11h, concede entrevista ao Café Quente Podcast. Às 12h30, participa de entrevista à TV Cidade (TV Record). Às 14h30, tem entrevista ao UQ Podcast. Às 17h, faz panfletagem no comércio da Rua Grande. Às 18h30, entrevista à TV Band. Todos os compromissos ocorrem em São Luís (MA).

Renan Santos (Missão)
Às 20h, participa de encontro de presidenciáveis organizado pela Mathias TV, em São Paulo.

Ronaldo Caiado (PSD)
Às 20h, participa de encontro de presidenciáveis organizado pela Mathias TV, em São Paulo.

Rui Costa Pimenta (PCO)
Às 18h, tem reunião com candidatos de Mato Grosso do Sul.

Romeu Zema (Novo)
Às 20h, participa de encontro de presidenciáveis organizado pela Mathias TV.

Samara Martins (UP)
Às 7h, faz panfletagem Move Tamoios (Av. Paraná, 301). Às 12h, participa de panfletagem com trabalhadores na Vilma. Às 16h, panfletagem e agitação na Praça Sete. Às 19h, tem reunião com Comunicados Eclesiais de Base. Todos os compromissos ocorrem em Belo Horizonte (MG).

Wilson Grassi (Democrata)
Às 18h, concede entrevista ao vivo à Rádio Líder FM de Pernambuco.

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não divulgou agenda de campanha até o momento desta publicação.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

*Colaborou Isabela Vieira, Guilherme Jeronymo e Andreia Verdélio.

Edição:
Maiana Diniz
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