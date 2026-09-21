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Política

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta segunda-feira (21)

Candidatos participam de sabatina e atos políticos
Da Agência Brasil
Publicado em 21/09/2026 - 09:40
Brasília
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
© Arte EBC

A agenda dos candidatos à Presidência nesta segunda-feira (21) inclui sabatina e atos políticos. Também estão previstos encontros com apoiadores e atividades de campanha em diferentes cidades.

Clariana Barão (DC)
Em Imperatriz (MA), faz adesivaço na Maçonaria da Rua Alagoas.

Edmilson Costa (PCB)
Às 19h, Participa, junto com Cleusa Santos, candidata à Vice-Presidência, de conversa sobre educação, trabalho, cultura, lazer e os direitos da juventude brasileira, no YouTube.

Flávio Bolsonaro (PL)
Participa de moto-carreata e faz comício em Natal (RN).

Hertz Dias (PSTU)
Em São Paulo, faz encontro com o professor e comunicador Thiago Torres, conhecido como Chavoso da USP, e participa lançamento de livro. 

Renan Santos (Missão) 
Participa de sabatina no jornal SBT Brasil. 

Romeu Zema (Novo)
Às 19h, participa do debate do Flow Podcast.

Ronaldo Caiado (PSD)
Em São Paulo, participa de debate no podcast Flow.

Augusto Cury (Avante)
Às 14h, tem encontro com influenciadores digitais no Itaim Bibi, em São Paulo (SP).

Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Wilson Grassi Samara Martins (UP) não têm agenda pública de campanha.

Os candidatos Leonardo Avalanche (PRTB) e Rui Costa Pimenta (PCO) não divulgaram agenda pública de campanha até o momento desta publicação. 

A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

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Edição:
Andreia Verdelio
Agenda dos Presidenciáveis eleições 2026
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