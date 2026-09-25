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Política

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (25)

Candidatos participam de atos, carreatas e encontros nesta sexta
Agência Brasil
Publicado em 25/09/2026 - 08:11
Brasília
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
© Arte EBC

A agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (25) inclui caminhadas, carreatas, panfletagens e encontros com apoiadores. Também estão previstos debates, roda de conversa com trabalhadores, evento cultural, culto religioso e jantar com empresários. 

Renan Santos (Missão)
Participa de encontro com apoiadores em cidades de São Paulo e Minas Gerais: Franca (SP), Uberaba (MG) e Uberlândia (MG).

Romeu Zema (Novo)
Às 9h,participa de entrevista ao vivo para a rádio Portal FM, de Extrema (MG). Às 9h30, tem encontro com apoiadores na Padaria Doçura Maluca, em Extrema/MG. Às 11h, concede entrevista ao vivo para a rádio Cidade 100.7 FM, de Cambuí (MG). Às 11h45, tem almoça com apoiadores e a prefeita de Cambuí-MG, no Churrasco na Braza. Às 14h30, encontra apoiadores em Ouro Fino (MG).

Ronaldo Caiado  (PSD)
Participa de carreatas nos municípios de Quirinópolis (GO), Itumbiara (GO) e Catalão (GO). À noite, faz reunião com apoiadores em Goiânia (GO). 

Rui Costa Pimenta (PCO)
Às 16h40, concede entrevista a Luiz Bacci. Às 20h, participa de entrevista na PlayTV, com Bob Navarro.

Augusto Cury (Avante)
Cumpre agenda em Recife (PE) e em Salvador (BA), onde participa de culto da Igreja Batista Lírio dos Vales.

Edmilson Costa (PCB)
Participa de roda de conversa sobre os desafios da classe trabalhadora em Seropédica (RJ). À noite, participa de debate promovido pelo Movimento Nacional de Luta pela Moradia, no centro do Rio de Janeiro

Flávio Bolsonaro (PL)
No Rio de Janeiro (RJ), participa da Formatura Geral do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado. À noite, participa do Jaguariúna Rodeo Festival, em Jaguariúna (SP). 

Hertz Dias (PSTU)
Em Belo Horizonte (MG), faz panfletagens na Santa Casa de Misericórdia no Mercado Central, na PUC Coreu e na rua Sapucaí, bairro Floresta

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Participa de caminhada Recife, com concentração no Cais de Santa Rita, próximo à antiga ponte Giratória, seguindo até o Marco Zero. À noite, ele participa de jantar com empresários em São Paulo

Os candidatos Clariana Barão (DC), Samara Martins (UP) e Wilson Grassi (Democrata) não têm agenda pública de campanha nesta sexta-feira. 

O candidato Leonardo Avalanche (PRTB) não divulgou agenda pública de campanha até o momento desta publicação. 

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

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Edição:
Sabrina Craide
eleições 2026 agenda dos presidenciáveis 2026
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