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Política

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (4)

Candidatos fazem caminhadas, comícios e encontros
Agência Brasil
Publicado em 04/09/2026 - 08:13
Brasília
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
© Arte EBC

A agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (4) inclui caminhadas, comícios e eventos de campanha, além de entrevistas a emissoras de rádio e veículos de imprensa. 

Também estão previstas visitas a instituições e espaços de inovação, encontros com empresários e representantes do setor produtivo, panfletagem e atividades de apresentação de programas eleitorais.

Edmilson Costa (PCB)
Cumpre agenda da secretaria-geral do PCB em Lisboa. 

Flávio Bolsonaro (PL)
Em São Carlos (SP), visita o Hub de Inovação ONOVOLAB e faz comício em frente ao Mercado Municipal. 

Hertz Dias (PSTU)
Em Alagoinhas (BA), concede entrevistas à 93FM e à Rádio Ouro Negro FM e faz panfletagem na Central de Abastecimento. À noite, participa de conversa de apresentação do programa do PSTU. 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Participa de caminhada em Juazeiro do Norte (CE), com saída da avenida Castelo Branco.

Renan Santos (Missão) 
Participa de evento de campanha no Teatro Guararapes,em Olinda (PE). 

Romeu Zema (Novo) 
Concede entrevista para o jornal Estadão. Participa de encontro com representantes da União Santa Ifigênia, representação institucional do setor produtivo, em São Paulo (SP). 

Ronaldo Caiado (PSD)
Participa de sabatina para Uol e Folha de S.Paulo. Visita o escritório de engenharia do Google no instituto de pesquisas tecnológicas (IPT), em São Paulo (SP). À noite, participa de sabatina para o programa Veja em Foco, da Veja.

Augusto Cury (Avante)
Em São José do Rio Preto (SP), participa de almoço com grupo de empresários e de visita à Fundação Faculdade Regional de Medicina. Também visita o Mercado Municipal e o Calçadão da cidade. À noite, participa de evento da Educational School. 

A candidata Samara Martins (UP) e Wilson Grassi (Democrata) não têm agenda pública de campanha nesta sexta. 

Os candidatos Clariana Barão (Democracia Cristã) e Rui Costa Pimenta (PCO) não divulgaram a agenda de campanha até o momento desta publicação. 

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

Edição:
Sabrina Craide
eleições 2026 agenda dos presidenciáveis 2026
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