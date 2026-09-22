logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (22) 

Candidatos participam de atos, entrevistas e eventos de campanha
Agência Brasil
Publicado em 22/09/2026 - 09:08
Brasília
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
© Arte EBC

A agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (22) inclui caminhadas, carreatas e atos de campanha, além de entrevistas e participação em podcasts e sabatina. Também estão previstas visita a igreja, inauguração de comitê, plenária de mobilização e reunião com lideranças políticas.

Augusto Cury (Avante)
Participa de visita à Igreja Casa de Oração do Brás, em São Paulo (SP), e faz caminhada pelo bairro. À noite, participa de sabatina da Revista Veja. 

Clariana Barão (DC)
Em João Pessoa, participa da inauguração do comitê do candidato a governador Pedro Coutinho, do Democracia Cristã. 

Edmilson Costa (PCB)
Faz panfletagem e caminhada no Centro de Belo Horizonte e participa de ato de campanha das candidaturas do PCB na Casa dos Jornalistas. 

Flávio Bolsonaro (PL)
Passa o dia em São Luís (MA). Às 10h22, começa moto-carreata, concentração no QG do Capitão, retorno do aeroporto. Às 12h, participa de comício no bairro Cohajap. 

Hertz Dias (PSTU)
Participa dos podcasts Tamir  Convida e IronTalks

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Participa de plenária de mobilização de movimentos, centrais, organizações, juristas e artistas, no Espaço Cultural Elza Soares em São Paulo (SP). 

Renan Santos (Missão)
Às 10h30, participa da missa no Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Aparecida (SP). Às 11h30, participa de encontro no Estacionamento do Santuário. Às 13h, encontra estudantes e apoiadores na Universidade do Vale do Paraíba (Campus Castejón), em São José dos Campos (SP). Às 19h45, tem sabatina no Jornal da Record, São Paulo (SP).

Romeu Zema (Novo)
Passa o dia em Poços de Caldas (MG). Às 10h, concede entrevista ao vivo à TV Poços. Às 11h, grava entrevista para a Jovem Pan Poços. Às 12h, participa de entrevista ao vivo para a rádio Onda Poços. Às 12h30, tem almoço com empresários, no centro. Às 14h40, faz caminhada no centro de poços. 

Ronaldo Caiado  (PSD)
Participa de carreatas nas cidades de Buriti Alegre e Morrinhos, em Goiás. À noite, faz reunião política com lideranças de Luziânia (GO). 

Wilson Grassi (Democrata) 
Concede entrevista ao portal A Priori. 

A candidata Samara Martins (UP) não tem agenda pública de campanha nesta terça-feira. 

Os candidatos Leonardo Avalanche (PRTB) e Rui Costa Pimenta (PCO) não divulgaram a agenda pública de campanha até o momento desta publicação. 

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

Relacionadas
Brasília (DF) 17/05/2023 Ex-Deputado cassado, Deltan Dallagnol, durante pronunciamento no salão verde da Câmara. Foto Lula Marques/ Agência Brasil.
Maioria do TSE mantém suspensão da campanha de Deltan ao Senado
Brasília (DF), 25/06/2026 – Alunos do ensino médio do CED 16, na Ceilândia, aproveitam o segundo semestre letivo para intensificar a preparação em sala de aula visando o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), vestibulares, Programa de Avaliação Seriada (PAS/UnB) e outros processos seletivos de ingresso no ensino superior Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Escolas privadas fora de locais de votação terão aulas normais no DF
Edição:
Sabrina Craide
agenda dos presidenciáveis 2026 eleições 2026
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Economia Ata do Copom atribui corte da Selic à desaceleração da economia
ter, 22/09/2026 - 10:05
Rio Taquari já atingiu mais da metado do acumulado previsto para o mês. • Prefeitura de Lajeado/ Divulgação
Meio Ambiente Defesa Civil alerta para risco muito alto de inundação do Taquari
ter, 22/09/2026 - 09:40
CCTV footage shows attacker near scene of shooting outside school in Turkey. Foto: Keyframe/Reuters/ Proibido reprodução
Internacional Estudante abre fogo do lado de fora de escola na Turquia
ter, 22/09/2026 - 09:37
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (22) 
ter, 22/09/2026 - 09:08
O músico Dilermando Reis. Foto: Wikipédia/Divulgação
Cultura Violonista Dilermando Reis faria 110 anos hoje
ter, 22/09/2026 - 09:02
Brasília (DF), 02/05/2026 - Chuvas no Rio Grande do Sul Foto: Defesa Civil-RS
Meio Ambiente Previsão é de chuvas nas regiões Sul, Sudeste, Norte e Centro-Oeste
ter, 22/09/2026 - 08:57
Ver mais seta para baixo