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Política

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (8)

Estão previstas entrevistas, reuniões e visitas técnicas
Da Agência Brasil*
Publicado em 08/09/2026 - 08:58
Brasília
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
© Arte EBC

A agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (8) inclui entrevistas, reuniões com apoiadores e visitas técnicas pelo país.

Há ainda participação em sabatina e encontro com lideranças locais.

Renan Santos (Missão)
Às 8h, participa de sabatina na Jovem Pan, em  São Paulo (SP). Às 9h30, concede entrevista a Paulo Mathias TV, também em São Paulo.

Romeu Zema (Novo)
Às 17h30, participa junto com o vice Girão de reunião com a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), em Brasília.

Ronaldo Caiado (PSD)
Às 10h30, visita o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (Cnpem). Às 12h, tem encontro com lideranças da região de Jaguariúna.

Rui Costa Pimenta (PCO)
Às 13h, participa do programa Análise da 3ª, na Rádio Causa Operária. Às 20h, concede entrevista ao canal do Galo Preto, com Leandro Fortes.D8.

Samara Martins (UP)
Às 14h, participa de sabatina do jornal Correio Braziliense, de Brasília (DF). Às 17h, concede entrevista ao portal Metrópoles. E às 18h, realiza caminhada na Rodoviária do Plano Piloto, no centro de Brasília.

Wilson Grassi (Democrata)
Às 11h, concede entrevista ao jornalista Lucas França. Às 14h, participa de sabatina com membros do grupo Dados Políticos.

Augusto Cury (Avante)
Às 8h30, tem entrevista para O Estado de S. Paulo. Às 16h30, concede entrevista ao Canal Meio. Às, 17h, o candidato à vice na chapa, Júlio Delgado, estará na sabatina da RedeTV!

Clariana Barão (DC)
Concede entrevista à rádio Agora FM (92.5), de Rondonópolis (MT), às 11h30, e à rádio Capela FM (105.9), de Vinhedo (SP), às 14h.

Edmilson Costa (PCB)
O candidato está em Lisboa, Portugal, cumprindo agenda da secretaria-geral de seu partido, o PCB.

Hertz Dias (PSTU)
Passa parte do dia em Jacareí (SP), onde se reúne com apoiadores às 9h. Visita a Ocupação Coração Valente, às 11h, e a Fábrica Armco, às 13h20. Em seguida, vai para São Bernardo do Campo (SP), onde faz panfletagem na ETE Lauro Gomes, às 17h. Participa da Batalha da Matrix, às 19h.

Os candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não têm agenda pública de campanha.

A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

*Colaboraram Alex Rodrigues e Andreia Verdélio.

Edição:
Talita Cavalcante
eleições 2026 agenda dos presidenciáveis
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