logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Confira a agenda dos presidenciáveis neste fim de semana (26 e 27)

Candidatos participam de caminhadas, comícios e encontros
Agência Brasil*
Publicado em 26/09/2026 - 09:45
Brasília
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
© Arte EBC

A agenda dos candidatos à Presidência da República neste fim de semana inclui caminhadas, comícios, entrevistas e encontros com apoiadores em diferentes cidades. Há atividades previstas de campanha em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Paraná.

Romeu Zema (Novo)

Participa de atos de campanha em cidades do Sul de Minas. Pela manhã, concede entrevista para o portal Terra do Mandu em Pouso Alegre e depois se encontra com apoiadores na cidade. Às 12h, faz caminhada nos comércios de Varginha e almoça com apoiadores. No início da tarde concede entrevista ao vivo para a rádio Itatiaia de Varginha.

Ronaldo Caiado (PSD)

Pela manhã, participa de carreata em Luziânia e Cristalina. Às 13h30, participa de caminhada em Valparaíso de Goiás e às 18h30 se encontra com lideranças e apoiadores em Águas Lindas de Goiás, município no entorno do Distrito Federal.

Rui Costa Pimenta (PCO)

No início da tarde, o candidato participa do programa Análise Política da Semana, transmitido pela Causa Operária TV, com análise da conjuntura nacional e internacional e perguntas do público. Já as 18h participa de debate presidencial, transmitido ao vivo pelos podcasts Kritikê e Três Irmãos, além da rádio My News.

No domingo, às 11h, o candidato participa de ato de encerramento de campanha em São Paulo (SP).

Samara Martins (UP)

No sábado, participa de comício no Centro de São Paulo (SP), às 9h. O encontro será na Estação da Luz. 

Já as 18h participa de debate presidencial, transmitido ao vivo pelos podcasts Kritikê e Três Irmãos, além da rádio My News.

Não há agenda pública divulgada para o domingo.

Wilson Grassi (Democrata)

Às 12h, concede entrevista aos canais SBT e SBT News. Às 18h, participa do debate com candidatos à presidência da República promovido pelos podcasts Kritikê e 3 Irmãos, além do canal My News.

Augusto Cury (Avante)

No sábado, cumpre agenda de campanha em Salvador (BA), das 10h às 13h. Participa de caminhada pela pacificação pelo Pelourinho e pela Feira do Empreendedor.

Às 16h30, inicia agenda de campanha em Caeté (MG). De lá, participa de caminhada pela pacificação até a Igreja Nossa Senhora de Bonsucesso.

Não há previsão de agenda pública do candidato no domingo.

Clariana Barão (DC)

Participa de debate com candidatos à Presidência da República, às 18h, promovido pelos podcasts Kritikê, Três irmãos e MyNews.

Edmilson Costa (PCB)

No sábado, participa de panfletagem no Centro de Curitiba (PR), às 10h30. Ao meio-dia, almoça com a militância. Às 14h30, participa de roda de conversa na Livraria Vertov, no bairro Mercês. Às 17h, participa de atividade de imprensa e produção de materiais. Às 18h, participa de confraternização do Bloco Vermelho, na Escadaria das Ruínas de São Francisco.

No domingo (27), participa, às 19h, de debate sobre soberania nacional e luta anti-imperialista, em Maringá (PR).

Flávio Bolsonaro (PL)

No sábado, participa de duas moto-carreatas no Rio de Janeiro (RJ).

Às 10h30, participa de moto-carreata em São João de Meriti. O trajeto inclui passagem pela Praça da Matriz e termina no bairro Vila Tiradentes.

Às 15h, participa de outra moto-carreata, desta vez em Jacarepaguá, na capital fluminense.

Não foi divulgada previsão de agenda pública do candidato para o domingo.

Hertz Dias (PSTU)

Participa, às 18h, de debate presidencial, transmitido ao vivo pelos podcasts Kritikê e Três Irmãos, além da rádio My News.

No domingo, às 18h30, participa do lançamento do livro Programa Revolucionário para o Brasil & Análise do Brasil Contemporâneo, em Brasília (DF).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

No sábado, participa da caminhada Brasil Pronto pra Mais, em São Miguel, na zona leste de São Paulo (SP). A concentração começa às 9h e a caminhada está prevista para as 10h.

O candidato não tem agenda pública prevista para domingo.

Renan Santos (Missão)

No sábado, participa de encontros com apoiadores em Minas Gerais. Às 10h, estará em Divinópolis e, às 20h30, em Belo Horizonte.

No domingo, participa de encontro com apoiadores em Salvador (BA), às 16h.

 

*A ordem de apresentação da agenda dos candidatos à Presidência segue rodízio diário em ordem alfabética.

Edição:
Maiana Diniz
eleições 2026 Presidência da República candidatos à Presidência agenda de campanha Campanha Eleitoral Eleições política Corrida Presidencial Candidatos Fim de Semana
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Posto de combustível
Economia Fazenda mantém subsídio de R$ 2,12 ao óleo diesel
sab, 26/09/2026 - 12:33
Rio de Janeiro (RJ), 03/08/2026 – O Tribunal Regional Eleitoral apresenta a estrutura e demonstra testes da urna eletrônica para as Eleições de 2026. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Política Eleições 2026: saiba em quantos candidatos votar e a ordem de votação
sab, 26/09/2026 - 12:15
Deputado Eduardo Bolsonaro durante sessão de posse dos deputados federais para a 56a Legislatura.
Justiça STF condena Eduardo Bolsonaro por difamar deputada Tábata Amaral
sab, 26/09/2026 - 11:35
Brasília, DF 30/08/2026 - Brasília enfrenta onda de calor, tendo o dia mais quente do ano. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Meio Ambiente Inmet: calor acima da média e chuvas irregulares devem marcar outubro
sab, 26/09/2026 - 11:09
Formula One F1 - Azerbaijan Grand Prix - Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan - September 26, 2026 Mercedes' George Russell celebrates on the podium after winning the race with second placed Red Bull's Max Verstappen and third placed Red Bull's Isack Hadjar REUTERS/Jakub Porzycki/Proibida Reprodução
Esportes Fórmula 1: Russell supera Verstappen por 0.1s e vence GP do Azerbaijão
sab, 26/09/2026 - 10:49
Real Moeda brasileira, dinheiro
Economia Saiba como funcionará compra de dívidas pela União
sab, 26/09/2026 - 10:02
Ver mais seta para baixo