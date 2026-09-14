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Política

Confira como foi a segunda-feira (14) dos candidatos a presidente

Presidenciáveis participaram de panfletagem e comícios
Agência Brasil*
Publicado em 14/09/2026 - 19:53
Brasília
Brasília - 31/07/2026 - Banner Eleições 2026. Foto: Agência Brasil
© Agência Brasil

A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta segunda-feira (14) incluiu reuniões, encontros e atividades de campanha em diferentes estados.

>> Veja como foi o dia dos presidenciáveis:

Renan Santos (Missão)
O candidato Renan Santos iria participar do encontro de presidenciáveis, organizado pela Mathias TV, em São Paulo. O debate foi cancelado.

Ronaldo Caiado (PSD)
O candidato Ronaldo Caiado iria participar do encontro de presidenciáveis, organizado pela Mathias TV, em São Paulo. O debate foi cancelado.

Rui Costa Pimenta (PCO)
O candidato Rui Costa Pimenta dedicou o dia a reunião com a coordenação de campanha e com candidatos do Mato Grosso do Sul, em Dourados (MS).

Romeu Zema (Novo)
O candidato Romeu Zema iria participar de encontro de presidenciáveis, organizado pela Mathias TV, em São Paulo. O debate foi cancelado.

Samara Martins (UP)
A candidata Samara Martins cancelou compromissos de campanha em Belo Horizonte por causa da forte chuva.

Wilson Grassi (Democrata)
O candidato Wilson Grassi concedeu entrevista para a Rádio Líder FM de Pernambuco.

Augusto Cury (Avante)
O candidato Augusto Cury participou do 3º Congresso da Associação Paulista de Saúde Integrativa e Bem-Estar (APIBEM), na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Ele esteve em almoço com empresários e participou de reunião na Assembleia de Deus, no bairro do Brás, região central da capital paulista.

Clariana Barão (DC)
A candidata Clariana Barão esteve em Várzea Grande (MT), onde nasceu, para conceder entrevista a uma rádio local. 

Ela disse que, em um eventual governo, a prioridade será o cuidados com mulheres e crianças.

"Eu venho de um estado campeão do feminicídio. Temos um histórico absurdo de violência contra crianças, então realmente a minha pauta número um é o cuidar", afirmou.

Edmilson Costa (PCB)
O candidato Edmilson Costa cancelou a agenda prevista litoral norte de São Paulo em razão das condições climáticas.

Flávio Bolsonaro (PL)
O candidato Flávio Bolsonaro cumpriu agenda de campanha em Belém, onde almoçou com apoiadores e participou de motocarreata.

No início da noite, fez um comício no Complexo Turístico Ver-o-Rio, em Umarizal. O candidato disse que, se eleito, vai revitalizar a rodovia Transamazônica. 

"Vou regularizar essa questão da terra, de cerca de 22 municípios ao redor da Transamazônica. Vou regularizar essas terras para levar desenvolvimento e oportunidades para essas pessoas”, afirmou.

Hertz Dias (PSTU)
O candidato Hertz Dias cumpriu agenda em São Luís, onde concedeu entrevistas a rádios e TVs locais e participou de panfletagem

Ele defendeu demarcação de terras indígenas e quilombolas para evitar o avanço ilegal do agronegócio e da mineração.

"Os povos indígenas e quilombolas estão entre os principais defensores das florestas, dos rios e da biodiversidade brasileira. Por isso, defender a demarcação de suas terras também é defender a Amazônia, o Cerrado e todos os biomas ameaçados pela exploração predatória", disse.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
O candidato Luiz Inácio Lula da Silva não teve agenda pública de campanha.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética

>> Assista na TV Brasil

* Colaboraram Bruno de Freitas Moura (Rio de Janeiro), Luciano Nascimento (São Luís) e redação de São Paulo.

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Edição:
Carolina Pimentel
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