Confira como foi a sexta-feira (4) dos candidatos a presidente

A agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (4) incluiu caminhadas, comícios e eventos de campanha, além de entrevistas a emissoras de rádio e veículos de imprensa.

>> Veja como foi o dia dos candidatos

Wilson Grassi (Democrata)

O candidato Wilson Grassi não teve agenda pública de campanha.

Augusto Cury (Avante)

O candidato Augusto Cury participou de almoço com empresários e visitou a Fundação Faculdade de Medicina, em São José do Rio Preto (SP). Ele também conversou com eleitores no Mercado Municipal e no centro do cidade.

Cury afirmou que, caso eleito, pretende acabar com a reeleição para cargos do Executivo.

“Cargos públicos não devem ser tratados como patrimônio pessoal ou familiar”, disse.

Clariana Barão (Democracia Cristã)

A candidata Clariana Barão não teve agenda pública de campanha.

Edmilson Costa (PCB)

O candidato Edmilson Costa cumpre agenda da secretaria-geral do PCB, em Lisboa.

Flávio Bolsonaro (PL)

O candidato Flávio Bolsonaro defendeu a qualificação e capacitação de jovens ao visitar um hub tecnológico em São Carlos (SP).

“É um exemplo a ser seguido e que a gente pretende replicar para que os nossos cérebros, nossas mentes brilhantes fiquem aqui no Brasil, desenvolvam as suas ideias aqui no Brasil e ganhem dinheiro aqui no Brasil”.

Para o candidato, a capacitação da mão de obra é importante para atrair atrair empresas estrangeiras para o Brasil.

Hertz Dias (PSTU)

O candidato Hertz Dias fez campanha em Alagoinhas (BA), onde concedeu entrevistas à 93FM e à Rádio Ouro Negro FM e fez panfletagem. À noite, participou da apresentação do programa do PSTU.

Hertz defendeu projeto de desenvolvimento para as demandas do Nordeste.

"Grandes empresas chegam exigindo isenções fiscais, pagando poucos impostos e oferecendo salários baixos. Enquanto isso, estados e municípios abrem mão de recursos que poderiam ser investidos em saúde, educação, infraestrutura e geração de empregos", afirmou.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva participou de uma caminhada em Juazeiro do Norte (CE).

Em entrevista à Rádio Progresso, Lula defendeu a aprovação da proposta que acaba com a escala de trabalho 6x1, que tramita no Senado.

“E falta aprovar o fim da escala 6x1, para a gente ter o povo brasileiro trabalhador descansando um pouco mais, ficando um dia a mais com a família, ou seja, o trabalhador vai poder estudar, vai criar os filhos, vai visitar parentes, vai fazer as coisas que todo mundo gosta de fazer", afirmou.

Renan Santos (Missão)

O candidato Renan Santos participou de um comício em Olinda (PE).

Romeu Zema (Novo)

O candidato Romeu Zema participou da sabatina do Estadão, em São Paulo.

Zema se encontrou com representantes da União Santa Ifigênia, grupo formado por comerciantes e empresários do setor varejista.

Sobre o projeto aprovado no Congresso que acaba com a chamada "taxa das blusinhas", o candidato disse que o fim do imposto sobre compras internacionais de até US$ 50 traz dificuldades para o empresário nacional, que pode acabar optando por "fechar a sua loja aqui, o seu e-commerce, abrir em outro país e vender para o brasileiro”.

Ronaldo Caiado (PSD)

O candidato Ronaldo Caiado participou de sabatina do Uol e da Folha de S.Paulo, na capital paulista.

Caiado visitou a sede do Google e afirmou que, caso eleito, pretende investir no setor tecnológico.

“Vou investir fortemente na economia do conhecimento”, disse. À noite, participou de sabatina da revista Veja.

Rui Costa Pimenta (PCO)

O candidato Rui Costa Pimenta não teve agenda pública de campanha.

Samara Martins (UP)

A candidata Samara Martins não teve agenda pública de campanha.



A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.



* Colaboraram Douglas Corrêa (Rio de Janeiro), Luciano Nascimento (São Luís) e redação de São Paulo.