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Política

Conheça os candidatos a governador do Tocantins nas eleições deste ano

Sete candidatos estão na disputa
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/09/2026 - 08:05
Brasília
Brasília (DF), 23/09/2026 - Candidatos ao governo de Tocantins. Foto: Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

Sete candidatos concorrem ao governo de Tocantins nas eleições de 2026. No estado, 1.182.307 eleitores estão aptos a votar.

Desse total, 51% são mulheres e 49%, homens. Entre os eleitores que declararam cor/raça, 64,96% são pessoas pardas; 17,79%, brancas; 14,87%, pretas; 1,63%, indígenas; e 0,75%, amarelas.

O primeiro turno das eleições ocorre no dia 4 de outubro. Em eventual segundo turno, os eleitores voltam às urnas em 25 de outubro.

Serão escolhidos os chefes do Poder Executivo - presidente da República e governadores - e seu vices, além dos representantes para compor o Legislativo, tanto no âmbito federal como no estadual e distrital - senadores, deputados federais, deputados estaduais e distritais.

Conheça os candidatos ao governo do Acre, em ordem alfabética de acordo com o nome que aparece na urna eletrônica:

Ataídes de Oliveira - Ataídes de Oliveira (Novo)

Du Pereira - Ivaildo Pereira da Cruz (DC)

Laurez Moreira - Laurez da Rocha Moreira (Pra Frente Tocantins)

Professor Witer Naves - Witer Fonseca Naves (Federação PSOL Rede)

Professora Dorinha - Maria Auxiliadora Seabra Rezende (União Pelo Tocantins)

Siqueira Campos Jr - José Wilson Siqueira Campos Júnior (Democrata)

Vicentinho Júnior - Vicente Alves de Oliveira Júnior (Pra Cima Tocantins)

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Edição:
Juliana Andrade
eleições 2026 candidatos a governador estados Tocantins
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