logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Edmilson Costa defende jornada de 30 horas e fim da escala 6x1

Candidato do PCB propõe o fim do arcabouço fiscal
Agência Brasil
Publicado em 17/09/2026 - 08:00
Rio de Janeiro
Brasília - 14/08/2026 - Candidato Edmilson Costa (PCB), Foto: Divulgação/PCB
© Divulgação/PCB

O candidato à Presidência Edmilson Costa, do Partido Comunista Brasileiro (PCB), propõe em seu programa de governo reformas estruturais nas áreas sociais e do mundo do trabalho, com a implantação da jornada de 30 horas semanais sem redução salarial e o fim da escala 6x1. O plano Construir o Poder Popular, Rumo ao Socialismo está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A Agência Brasil publica de hoje (17) a domingo (20) matérias com os programas de governo de todos os candidatos à Presidência nas eleições deste ano. Os textos serão liberados seguindo a ordem alfabética do nome do candidato. Nesta quinta (17), serão publicadas as matérias referentes aos candidatos Augusto Cury, Clariana Barão e Edmilson Costa. 

O candidato do PCB também defende a reforma agrária popular e a recomposição do poder de compra do trabalhador por meio do salário mínimo necessário, de acordo com os cálculos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). 

O programa informa que busca atingir objetivos políticos, econômicos e sociais. Dentre eles, desenvolver a luta permanente contra o imperialismo e a solidariedade militante a Cuba, à Palestina, ao povo do Irã, da Venezuela e "todos os povos que enfrentam a velha ordem imperial e defendem sua soberania e autodeterminação". 

“Defendemos o fim dos monopólios nas comunicações; a estatização das áreas estratégicas da economia e dos setores produtores de bens necessários à vida, como água, energia, saneamento etc.; a proteção ao meio ambiente; um amplo programa de moradia popular digna; o combate às opressões e a todo e qualquer tipo de discriminação e preconceito”, diz o documento.

O candidato também quer o fim do arcabouço fiscal; saúde, transporte coletivo e educação 100% públicos e de qualidade para todos; e a adoção de uma lei de responsabilidade social para garantir recursos à implementação de políticas sociais voltadas a atender às reais necessidades da população.

A candidatura do PCB informa que propõe um novo caminho para o Brasil, colocando um conjunto de questões para debate na sociedade. "O objetivo é romper com a velha ordem oligárquica, excludente e subordinada ao capital internacional que marca a sociedade brasileira, inaugurando um novo tempo político, econômico e social, fundado na soberania popular e na autodeterminação nacional".

Relacionadas
Brasília - 14/08/2026 - Candidato Edmilson Costa (PCB), Foto: Divulgação/PCB
PCB traz Edmilson Costa como candidato à Presidência
Edição:
Juliana Andrade
eleições 2026 programas de governo Edmilson Costa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Vacinação drive thru na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), zona norte do Rio. A cidade do Rio de Janeiro retoma hoje (25) sua campanha de aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 em idosos da população em geral.
Saúde Rio amplia vacinação contra a covid-19 para idosos e trabalhadores
qui, 17/09/2026 - 10:20
Brasília (DF), 15/09/2026 - Ministro Gilmar Mendes durante sessão do STF. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça STF: Gilmar Mendes critica condução do caso Master por Fux na 2ª Turma
qui, 17/09/2026 - 10:19
Colheita de algodão. Foto: Wenderson Araujo/Trilux
Economia Entenda mudança no mapa que tirou Sorriso do topo da produção agrícola
qui, 17/09/2026 - 10:03
Colheita de soja, agricultura
Economia Produção agrícola brasileira superou R$ 927 bilhões em 2025
qui, 17/09/2026 - 10:01
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (17)
qui, 17/09/2026 - 09:56
Brasília (DF), 10/04/2023 - Fachada do ministério da Saúde.
Saúde HPV: dose é indicada a vítimas de violência sexual a partir de 2 anos
qui, 17/09/2026 - 09:44
Ver mais seta para baixo