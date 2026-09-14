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Política

Ex-presidente José Sarney é internado com quadro de pneumonia

Estado de saúde é estável, com administração de antibióticos venosos
Agência Brasil
Publicado em 14/09/2026 - 08:51
Brasília
Brasília (DF), 18/03/2025 -Sessão solene em homenagem a redemocratização. ( Ex-presidente José Sarney participou da homenagem). Foto: Lula Marques/Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil

O ex-presidente da República José Sarney, de 96 anos, foi internado neste domingo (13), em um hospital em São Luís, com um quadro de pneumonia. O boletim médico, do hospital UDI, foi divulgado no perfil de Sarney, nas redes sociais.
 
De acordo com o boletim, divulgado no fim da noite de domingo, seu estado de saúde é estável, com pressão arterial sob controle, em ar ambiente e sob tratamento com antibióticos venosos.
 
A nota informa que não há previsão de alta hospitalar. Escritor e político, José Sarney foi o primeiro presidente da República da era da redemocratização, entre 1985 e 1990. Depois disso, foi senador por três mandatos, entre 1991 e 2015.

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Edição:
Talita Cavalcante
José Sarney Presidência da República Pneumonia
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