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Política

Ex-vereador Milton Leite se entrega à polícia após operação contra PCC

Milton Leite era considerado foragido
Agência Brasil
Publicado em 18/09/2026 - 18:29
São Paulo
São Paulo (SP), 17/09/2026 - Ex-vereador Milton Leite. Foto: Afonso Braga/Arquivo/Rede Câmara
© Afonso Braga/Arquivo/Rede Câmara

O ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, do União Brasil, se entregou à polícia na tarde desta sexta-feira (18). Ele compareceu à Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes na cidade de Mogi das Cruzes, Região Metropolitana de São Paulo, acompanhado de um advogado.

Leite foi um dos alvos, nesta quinta-feira (18), de uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo que investigava a atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) no transporte coletivo paulistano. Ele teve sua prisão temporária decretada.

Ontem, as autoridades foram até a casa do político e não o encontraram. A polícia passou a considerá-lo fugitivo. Leite, ainda na quinta, divulgou nota por meio de sua assessoria informando que não havia fugido, mas que estava viajando e que se apresentaria às autoridades. Ele também declarou que é inocente.

A polícia considera que existem vários indícios de que Milton Leite tenha envolvimento com o esquema criminoso do PCC que atinge dezenas de empresas de transporte público de São Paulo.

Leite será levado para a cadeia pública de Mogi das Cruzes.

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Edição:
Amanda Cieglinski
PCC Milton Leite Operação Vectura Corrupta
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