logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Exército simula defesa cibernética no Brasil às vésperas da eleição

Abin e especialistas têm apontado riscos de interferência estrangeira
Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/09/2026 - 12:42
Brasília
Guardião Cibernético 8.0 fortalece a integração nacional para proteger o espaço digital . Foto: Cb Marcos/ CCOMSEx
© Cb Marcos/ CCOMSEx

O Exército brasileiro coordenou, entre os dias 21 e 25 de setembro, a oitava edição do evento Guardião Cibernético às vésperas da eleição presidencial. A ação veio em meio aos alertas, tanto de especialistas, quando da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), para possíveis interferências estrangeiras no pleito brasileiro.

O evento do Exército reuniu 1,3 mil participantes em Brasília e outras seis capitais do país, como São Paulo, Recife, Curitiba e Manaus. A simulação contou com cerca de 300 organizações e representantes de 14 países.

Classificado como “um dos mais abrangentes treinamentos de defesa cibernética do Hemisfério Sul”, o encontro simulou ameaças digitais com objetivo de treinar a cooperação entre instituições públicas e privadas para casos de ataques cibernéticos que possam afetar serviços essenciais à população.

“Durante o exercício, foram reproduzidos cenários de ataques cibernéticos complexos e coordenados, permitindo testar procedimentos, aperfeiçoar planos de contingência e identificar soluções para ampliar a resiliência nacional”, afirmou o Exército, em nota.

A iniciativa reuniu, além das Forças Armadas, órgãos governamentais, entidades reguladoras e operadores de infraestruturas críticas dos setores de energia, abastecimento de água, telecomunicações, finanças, entre outros.

Riscos de ciberataques

Na semana passada, um relatório da Abin divulgado pela Folha de São Paulo, e confirmado pela TV Brasil, alertou para risco de influência ou interferência dos Estados Unidos (EUA) nas eleições brasileiras de 2026.

Elaborado em agosto deste ano, o documento classifica a possibilidade de interferência externa com um "nível de criticidade" e contextualiza o problema dizendo que "a reafirmação da hegemonia dos EUA na América Latina” é prioridade do segundo governo do presidente norte-americano Donald Trump.

Analistas consultados pela Agência Brasil têm alertado para o risco de ação cibernética dos EUA ou de bigtechs com objetivo de influenciar as eleições gerais de outubro, o que poderia desestabilizar sistemas informáticos e computacionais.

No dia 12 de agosto, a Casa Branca publicou memorando prevendo parceria com empresas privadas para ações que envolvem “acesso a tais sistemas de informação sem autorização do proprietário ou operador ou excedendo o acesso autorizado”.

Nesta semana, a Austrália denunciou uma invasão em site com estatísticas de saúde pública do país pela Open IA, dona do ChatGPT, uma das principais companhias de Inteligência Artificial do mundo.

Relacionadas
Capitólio dos Estados Unidos, em Washington 17/04/2023 REUTERS/Amanda Andrade-Rhoades
Parlamentares dos EUA criticam ações de Trump nas eleições do Brasil
São Paulo - 25/07/2026 - Convenção do PL oficializou Flávio Bolsonaro como candidato à Presidência em evento no Pacaembu. Foto: Maura Martins/TV Brasil.
Flávio usou jatinho ligado a Vorcaro em viagem em 2025, diz revista
Rio de Janeiro (RJ), 03/08/2026 – O Tribunal Regional Eleitoral apresenta a estrutura e demonstra testes da urna eletrônica para as Eleições de 2026. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Conheça os recursos de acessibilidade que ampliam autonomia na votação
Edição:
Aline Leal
Eleições eleições 2026 Exército Segurança Cibernética Ataque Cibernético
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Pequenas ondas batem contra penhasco de arenito em Encinitas, na Califórnia 16 de setembro de 2026 REUTERS/Mike Blake
Internacional Elevação do nível do mar destrói casas e invade praias na Califórnia
sex, 25/09/2026 - 13:10
Selo azul de verificação e logos do Facebook e do Instagram 19 de janeiro de 2023 REUTERS/Dado Ruvic/Imagem ilustrativa
Política Meta desabilitou anúncios do perfil de Lula no Facebook
sex, 25/09/2026 - 13:06
Rio de Janeiro (RJ), 15/05/2025 – O diretor do musical Torto Arado, Elisio Lopes Jr, no Teatro Riachuelo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cultura Coletivos de teatro terão programação gratuita em 18 cidades de SP
sex, 25/09/2026 - 13:06
Guardião Cibernético 8.0 fortalece a integração nacional para proteger o espaço digital . Foto: Cb Marcos/ CCOMSEx
Política Exército simula defesa cibernética no Brasil às vésperas da eleição
sex, 25/09/2026 - 12:42
25/09/2026 - Beatriz Fickert Santoro foi encontrada morta dentro de um alojamento da Marinha do Brasil, nas dependências da USP, segundo a Polícia Militar. Foto: Beatriz Fickert Santoro/Facebook
Geral Tenente da Marinha é encontrada morta na USP
sex, 25/09/2026 - 12:35
16/07/2026 - Brasília - Bandeira do Mercosul . Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Brasil promulga acordo de livre comércio entre Mercosul e EFTA
sex, 25/09/2026 - 12:26
Ver mais seta para baixo