logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Internado em SP, Ronaldo Caiado recebe diagnóstico de pneumonia

Candidato tem boa evolução clínica, segundo hospital Vila Nova Star
Agência Brasil
Publicado em 11/09/2026 - 11:26
São Paulo
Rio de Janeiro (RJ), 28/08/2026 - O candidato Ronaldo Caiado participa do encontro Rio Pelo Brasil - Encontro com os Candidatos à Presidência da República, realizado pela Associação Comercial do Rio de Janeiro - ACRJ, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro - Fecomércio RJ e Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro - FIRJAN, na sede da ACRJ. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, recebeu diagnóstico de pneumonia, após tomografia de tórax feita na noite dessa quinta-feira (10).

Depois dos exames, a equipe constatou infecção nos pulmões.

Ele foi internado ontem no hospital Vila Nova Star, de São Paulo, devido a uma faringite aguda.

O tratamento foi ajustado, segundo informações da unidade de saúde.

O candidato apresenta quadro estável, respira espontaneamente e apresenta boa evolução.

Relacionadas
São Paulo (SP)-25/08/2026 . O candidato Ronaldo Caiado participa do ABDIB Fórum ELEIÇÕES 2026, na Villa Blue Tree Transatlântico . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Caiado é internado em SP para tratar uma faringite aguda
Edição:
Talita Cavalcante
eleições 2026 Ronaldo Caiado pneumonia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Ministro Luiz Fux nega Habeas Corpus a Robinho. Foto: Carlos Moura/SCO/STF
Justiça Fux dá 15 dias para União e BC responderem sobre empréstimo ao BRB
sex, 11/09/2026 - 13:19
São Paulo (SP), 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça Moraes aponta “escolha seletiva” e pede divulgação de todo caso Master
sex, 11/09/2026 - 13:07
Rio de Janeiro (RJ), 05/10/2025 – Candidatos chegam ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Prazo para optar por seguir na lista de espera do CNU 1 termina hoje
sex, 11/09/2026 - 12:42
Rio de Janeiro (RJ), 04/06/2025 – Alunos em sala de aula no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 001, no Catete, na zona sul da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Prazo para escolas escolherem livros didáticos para 2027 termina hoje
sex, 11/09/2026 - 12:28
Pessoa com sintomas de sarampo. Foto: OMS
Saúde São Paulo confirma mais dois casos de sarampo e total chega a 32
sex, 11/09/2026 - 12:23
Dinheiro
Economia INPC tem variação negativa em agosto e soma 3,98% em 12 meses
sex, 11/09/2026 - 11:46
Ver mais seta para baixo