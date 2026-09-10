logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Jovem cria plataforma para ajudar nova geração de eleitores nas urnas

Jovens de 16 a 24 anos representam 12% do eleitorado
Agência Brasil*
Publicado em 10/09/2026 - 10:28
São Paulo
Adolescentes olham para as telas de seus celulares em Paris 20 de fevereiro de 2026 REUTERS/Manuel Ausloos
© REUTERS/Manuel Ausloos/ Proibido reprodução

Um adolescente de São Paulo, de apenas 16 anos, criou uma plataforma para ajudar o público jovem nas eleições deste ano. O site votae.org traz informações sobre o sistema político brasileiro e os cargos em disputa, com o objetivo de ajudar a nova geração de eleitores antes de ir às urnas.

Criador da plataforma, Maurício Melzer percebeu dificuldade para entender o cenário político e escolher os candidatos ao tirar o título de eleitor.

“Eu não sabia o que um senador fazia, não sabia a importância do Congresso, de um deputado. Comecei a pesquisar, acabei montando o site e descobri que muitos dos meus amigos também não sabiam. Então eu falei: opa, tem um problema aqui”, disse à TV Brasil.

A plataforma votae.org informa sobre cargos e candidatos, com dados retirados do site oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os jovens de 16 a 24 anos representam 12% do eleitorado brasileiro. São 19 milhões e 200 mil eleitores.

“A gente traduz essa linguagem aí, que talvez pareça um pouco grande, desconfortável para o jovem que está começando agora o envolvimento político, votando pela primeira vez. Então, temos essa maneira de conversar com o jovem, para ele entender melhor como funciona o sistema brasileiro”, explicou Maurício.

Nestas eleições, são quase 21 mil candidatos em todo o país. Somente no estado de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país, são cerca de 2.600 candidatos. Na urna, o eleitor deverá votar para presidente da República, governador, dois senadores, deputado federal e estadual.

No site do TSE, estão todos os candidatos por estado e cargo disputado, e há informações sobre financiamento das campanhas.

Para Vitor Amaral, secretário de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), é importante que o eleitorado mais jovem participe neste contexto de eleições. Ele destacou o engajamento desse público no ambiente digital.

“Quando eles se envolvem, trazem aí soluções, acredito que é uma possibilidade realmente de aproximar esse público, que é um público importante também no eleitorado. Um público que vai também ajudar a decidir as eleições”, disse Vitor.

Confira mais informações sobre o assunto no Repórter Brasil, da TV Brasil

*Com informações da TV Brasil.

Relacionadas
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira
Rio de Janeiro (RJ), 31/08/2026 – Vista do teleférico no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação é prioridade para moradores de favelas do Rio nas eleições
Edição:
Maria Claudia
eleições 2026 Plataforma votae.org eleitores jovens adolescente Multimídia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Arena Mané Garrincha - Brasília - estádio
Esportes Copa do Brasil: Arena Mané Garrincha será o palco da final em Brasília
qui, 10/09/2026 - 14:52
Moeda Nacional, Real, Dinheiro, notas de real,Cédulas do real
Economia Brasileiros retiram R$ 10,5 bilhões da poupança em agosto
qui, 10/09/2026 - 14:32
Brasília, DF 02/02/2026 - O presidente do STF, Edson Fachin, participa da sessão de reabertura dos trabalhos do Congresso Nacional. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
Justiça Em meio a crise, Fachin volta a cancelar sessão plenária no STF
qui, 10/09/2026 - 14:17
Rio de Janeiro (RJ), 16/11/2025 – Estudantes aguardam abertura dos portões no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Cefet Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Enem 2026: candidatos terão transporte gratuito no Rio
qui, 10/09/2026 - 14:17
Fachada do Palácio do Planalto
Economia Isenção da “taxa das blusinhas” em compras até US$ 50 é sancionada
qui, 10/09/2026 - 14:05
Supermercados, alimentos, cesta básica Foto: EBC/Arquivo
Economia Cesta básica ficou mais barata em 25 capitais em agosto
qui, 10/09/2026 - 13:55
Ver mais seta para baixo