logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Lei cria diretrizes permanentes para o futebol feminino no Brasil

Norma estimula igualdade salarial para atletas de futebol feminino
Marcelo Brandão - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/09/2026 - 15:09
Brasília
camilinha, seleção feminina futebol
© Lucas Figueiredo/CBF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, nesta segunda-feira (28), a lei que estabelece diretrizes nacionais e permanentes para o desenvolvimento do futebol feminino no Brasil. A Lei nº 15.522 traz uma série de atribuições para o Estado, para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e para os clubes.

“Nós queremos que as mulheres conquistem espaço em todo mercado de trabalho, toda atividade política, em toda atividade profissional e toda atividade esportiva. Não há porque a mulher ser tratada de forma inferior”, disse Lula.

A lei estabelece que clubes formadores de novos atletas devem manter também uma equipe feminina, e assegura às organizações esportivas formadoras de futebol feminino os mesmos direitos e benefícios conferidos às entidades formadoras do futebol masculino.

Caberá ao Ministério do Esporte estimular a participação de meninas no futebol, o fortalecimento das competições de formação em todas as idades e o apoio à criação e à manutenção de equipes profissionais e de base.

O ministério ainda deverá articular, junto com os clubes e a CBF, protocolos de prevenção e enfrentamento ao racismo, discriminação, preconceito e violência contra as mulheres. Essas medidas de proteção abrangem atletas, árbitras, treinadoras, torcedoras, gestoras, profissionais de educação física e demais mulheres que atuam no futebol.

O ministério também deverá estimular parcerias entre escolas, universidades e clubes na identificação e formação de novos talentos no futebol feminino. E também apoiar a capacitação e empregabilidade de mulheres nos outros aspectos do jogo, como na arbitragem, gestão técnica, direção esportiva, entre outras funções.

A nova lei também altera a Lei das Sociedades Anônimas do Futebol (SAF). Agora, um clube que queira se tornar uma SAF deverá formar atletas de futebol feminino e masculino, ou apenas feminino.

“A mudança dá respaldo legal à formação de atletas profissionais por estruturas empresariais dedicadas exclusivamente ao futebol feminino”, esclarece o governo.

O Poder Executivo encaminhou o projeto de lei para o Congresso Nacional em setembro de 2025. Em 2 de setembro deste ano, o texto concluiu sua tramitação no Legislativo, sendo aprovado na Câmara e no Senado, indo à sanção presidencial.

Copa do Mundo

A sanção da lei ocorre no âmbito da organização da próxima Copa do Mundo Feminina, que ocorrerá no Brasil em 2027. E em seu texto também há a previsão da elaboração de um plano de legado social, esportivo e financeiro que deve ser deixado pelo torneio.

A Copa do Mundo Feminina 2027 será realizada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027 em Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Relacionadas
Taça Libertadores - troféu - Botafogo
Conmebol anuncia datas e horários das semifinais da Copa Libertadores
brasil, costa rica, amistoso, futebol feminino
Câmara aprova lei com medidas para promover futebol feminino no país
Maracanã, Rio de Janeiro
Maracanã será palco de abertura da Copa Feminina de Futebol de 2027
Edição:
Fernando Fraga
Lula Futebol Feminino Futebol Copa do Mundo de Futebol Feminino
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 31/07/2026 - Banner Eleições 2026. Foto: Agência Brasil
Política Confira como foi a segunda-feira (28) dos candidatos a presidente
seg, 28/09/2026 - 21:37
O Município do Rio Grande foi atingido por um forte temporal na madrugada desta segunda-feira (21), provocando danos em diferentes regiões da cidade e mobilizando equipes da 21/09/2026 - Prefeitura desde as primeiras horas do dia. De acordo com a Defesa Civil Municipal, os ventos chegaram a 113,7 quilômetros por hora, acompanhados de chuva intensa. Nas últimas 12 horas, foram registrados 36 milímetros de precipitação. Foto: Pref. RS/ Divulgação
Meio Ambiente Temporais em Santa Catarina e Rio Grande do Sul afetam 4,8 mil casas
seg, 28/09/2026 - 21:27
16/07/2026 - Brasília - Tribunal Superior Eleitoral - TSE . Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Justiça TSE recebeu mais de 50 mil denúncias de propaganda irregular
seg, 28/09/2026 - 20:39
Adolescentes olham para as telas de seus celulares em Paris 20 de fevereiro de 2026 REUTERS/Manuel Ausloos
Justiça Sociedade civil rebate Anatel sobre internet grátis na eleição
seg, 28/09/2026 - 20:12
título de eleitor digital,e-Título
Justiça Zanin libera acesso gratuito a sites da Justiça Eleitoral nas eleições
seg, 28/09/2026 - 20:03
Leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com um dispositivo de respiração artificial.
Saúde Lei define padrões de qualidade a hospitais particulares
seg, 28/09/2026 - 19:57
Ver mais seta para baixo