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Política

Meta desabilitou anúncios do perfil de Lula no Facebook

Página foi normalizada no mesmo dia, mas bigtech não se manifestou
Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/09/2026 - 13:06
Brasília
Selo azul de verificação e logos do Facebook e do Instagram 19 de janeiro de 2023 REUTERS/Dado Ruvic/Imagem ilustrativa
© REUTERS/Dado Ruvic/Proibida reprodução

A empresa Meta - dona do Facebook, WhatsApp e Instagram – desabilitou os anúncios do perfil do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Facebook a 10 dias do 1º turno da eleição.

A direção da campanha entrou com recurso contra a Meta, alegando que o bloqueio não foi justificado. A conta de anúncios de Lula no Facebook foi normalizada no mesmo dia e a campanha do presidenciável aguarda manifestação da big tech para entender o que ocorreu.

A Meta ainda não explicou o motivo do bloqueio temporário. Procurada pela Agência Brasil, a big tech não se manifestou até o fechamento desta reportagem. O incidente reforçou o discurso de aliados de Lula de que as empresas sediadas nos Estados Unidos (EUA) trabalham a favor dos adversários políticos do PT.

Logo após Trump assumir o controle da Casa Branca pela segunda vez, em janeiro de 2025, o dono da Meta, o empresário Mark Zuckerberg, foi às redes sociais anunciar o alinhamento da companhia com o novo governo em Washington.

“Vamos trabalhar com o presidente Trump para pressionar os governos ao redor do mundo que estão perseguindo empresas americanas”, afirmou Mark Zuckerberg.

A regulação das big techs no Brasil é defendida pelo atual governo brasileiro, gerando tensões com as gigantes da tecnologia e com o governo de Donald Trump, que tem criticado países ou governos que buscam regular as plataformas digitais e criar regras para evitar a prática de crimes no ambiente digital.  

 

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Edição:
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