logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, será ministro do TCU

Indicação foi aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado
Agência Brasil
Publicado em 02/09/2026 - 16:18
Brasília
Brasília (DF) 09/07/2024 Presidente do Congresso Nacional, Senador Rodrigo Pacheco durante coletiva que falou sobre dividas dos Estados. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
© Lula Marques/ Agência Brasil

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (2) a indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Foram 404 votos a favor e 61 contrários à indicação, além de uma abstenção.

Pacheco foi indicado para substituir Bruno Dantas, que renunciou ao cargo nesta semana. Como seu nome já havia sido aprovado na noite de terça-feira (1º) pelo Senado, a indicação segue agora para promulgação pelo Congresso Nacional.

O TCU é um órgão de controle externo da administração pública federal. Apesar do nome "Tribunal", não integra o Poder Judiciário. Funciona como órgão auxiliar do Congresso Nacional na fiscalização da aplicação dos recursos públicos federais.

O projeto de decreto legislativo que indicou o nome de Pacheco ao cargo (PDL 995/2026) foi apresentado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), com apoio de outros 20 senadores e senadoras da base governista e da oposição.

Perfil

Pacheco foi deputado federal, de 2015 a 2018, e presidiu o Senado por duas vezes, nos biênios de 2021-2022 e 2023-2024. Nascido em 1976 e natural de Porto Velho, é bacharel em direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) e especialista em direito penal econômico internacional. Advogado criminalista, também foi conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Pacheco presidiu o Senado durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19, durante a segunda e mais letal onda da pandemia, que incluiu crise de oxigênio em Manaus e a aceleração da vacinação.

No Congresso, foi autor de propostas como o marco regulatório da inteligência artificial (PL 2338/23), a atualização do Código Civil (PL 4/25), a criação da Sociedade Anônima do Futebol (PL 5516/19) e o Programa de Pleno Pagamento de Dívida dos Estados (PLP 121/24).

Relacionadas
Brasília (DF) 09/07/2024 Presidente do Congresso Nacional, Senador Rodrigo Pacheco durante coletiva que falou sobre dividas dos Estados. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Senado aprova indicação de Rodrigo Pacheco para o TCU
O novo presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, toma posse na sede do TCU
Bruno Dantas renuncia ao cargo de ministro do TCU
Edição:
Sabrina Craide
Rodrigo Pacheco TCU
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 04/06/2025 – Alunos em sala de aula no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 001, no Catete, na zona sul da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Censo Escolar 2026: dados da 1ª etapa podem ser conferidos até dia 11
qua, 02/09/2026 - 18:22
Brasília (DF), 02/09/2026 - Vacina com autorização para estudos clínicos foi totalmente desenvolvida na plataforma RNAm da Fiocruz. Foto: Bernardo Portella/Fiocruz
Saúde Fiocruz vai iniciar testes da primeira vacina RNAm contra a covid-19 
qua, 02/09/2026 - 18:17
Rio de Janeiro (RJ), 02/09/2026 – Professores das escolas particulares do Rio de Janeiro, em greve por reajuste salarial e outras reivindicações, protestam nas ruas da região do Largo do Machado. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Professores de escolas particulares do Rio fazem greve de 24 horas
qua, 02/09/2026 - 17:38
Edifício sede do Banco do Brasil, em Brasília.
Geral BB passa a usar tecnologia de origem verificada em ligações
qua, 02/09/2026 - 17:20
Rio de Janeiro - O ex-deputado Roberto Jefferson, condenado no processo do mensalão, deixou o Presídio Ary Franco e seguiu para o Hospital Penitenciário, no Complexo de Gericinó, em Bangu (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Direitos Humanos Sistema carcerário transfere bilhões em custos para famílias de presos
qua, 02/09/2026 - 17:20
Brasília (DF) 05/08/2026 - Filas de passageiros e ônibus na Rodoviária do Plano Piloto de Brasília. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Escala 6x1: 67% apontam que jornada piora saúde mental, diz pesquisa
qua, 02/09/2026 - 17:19
Ver mais seta para baixo