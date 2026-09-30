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Política

Rodrigo Pacheco toma posse como ministro do TCU

Ex-senador ocupa vaga aberta por Bruno Dantas
Agência Brasil
Publicado em 30/09/2026 - 16:31
Brasília
Brasília - DF - 30/09/2026 - Posse administrativa ministro Rodrigo Pacheco. Foto: Johnnes Cardoso/TCU
© Johnnes Cardoso/TCU

O ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco tomou posse nesta quarta-feira (30) no cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União de segunda-feira (28).

O ex-senador ocupa a vaga aberta com a saída de Bruno Dantas, que deixou a corte de Contas para atuar na iniciativa privada. A indicação foi aprovada recentemente pelo Congresso Nacional.

Nascido em Porto Velho, Rondônia, e criado em Minas Gerais, Rodrigo Pacheco tem 49 anos de idade, é advogado, foi deputado federal antes de ser eleito senador, em 2018. No Senado, presidiu a Casa em dois mandatos consecutivos.

Nos últimos meses, o nome de Pacheco chegou a ser mencionado entre os possíveis indicados ao Supremo Tribunal Federal (STF). O senador também foi sondado para disputar o governo de Minas Gerais nas eleições de outubro, mas optou por não concorrer.

O Tribunal de Contas da União é composto por nove ministros. Três são indicados pelo presidente da República e seis são escolhidos pelo Congresso Nacional. Os cargos são vitalícios, com aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade.

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Edição:
Fernando Fraga
TCU Rodrigo Pacheco Ministro do TCU
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