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Política

Sarney é internado no Sírio-Libanês para tratar pneumonia

Ex-presidente partiu de São Luís para São Paulo
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/09/2026 - 08:26
Brasília
O ex-presidente da República, José Sarney, durante solenidade de transmissão de cargo do ministro dos Transportes, Renan Filho.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ex-presidente da República José Sarney foi internado nessa quinta-feira (24) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar um quadro de pneumonia bacteriana.

De acordo com boletim médico, Sarney passa por avaliação clínica e continuidade do tratamento para pneumonia, já que o quadro vinha sendo acompanhado em São Luís.

O quadro clínico do ex-presidente, de acordo com o hospital, é considerado estável. Os cuidados são coordenados pelo médico Roberto Kalil Filho.

Escritor e político, José Sarney foi o primeiro presidente da República da era da redemocratização, entre 1985 e 1990. Depois disso, foi senador por três mandatos, entre 1991 e 2015.

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Ex-presidente José Sarney é internado com quadro de pneumonia
Edição:
Talita Cavalcante
José Sarney Pneumonia Hospital Sírio-Libanês
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