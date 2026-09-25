Política
Sarney é internado no Sírio-Libanês para tratar pneumonia
Ex-presidente partiu de São Luís para São Paulo
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/09/2026 - 08:26
Brasília
Versão em áudio
O ex-presidente da República José Sarney foi internado nessa quinta-feira (24) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar um quadro de pneumonia bacteriana.
De acordo com boletim médico, Sarney passa por avaliação clínica e continuidade do tratamento para pneumonia, já que o quadro vinha sendo acompanhado em São Luís.
O quadro clínico do ex-presidente, de acordo com o hospital, é considerado estável. Os cuidados são coordenados pelo médico Roberto Kalil Filho.
Escritor e político, José Sarney foi o primeiro presidente da República da era da redemocratização, entre 1985 e 1990. Depois disso, foi senador por três mandatos, entre 1991 e 2015.
Mais notícias
Política Sarney é internado no Sírio-Libanês para tratar pneumonia
sex, 25/09/2026 - 08:26
Meio Ambiente Chuva chega ao interior do Nordeste depois de seca prolongada
sex, 25/09/2026 - 08:26
Política Veja quem está na disputa pelo governo do estado em Sergipe
sex, 25/09/2026 - 08:25
Política Rio Grande do Norte tem oito candidatos a governador; conheça
sex, 25/09/2026 - 08:15
Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (25)
sex, 25/09/2026 - 08:11
Política Veja quem irá concorrer ao governo do estado no Piauí
sex, 25/09/2026 - 08:05