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Política

Senado aprova indicação de Rodrigo Pacheco para o TCU

Indicação contou com voto favorável de 63 senadores
Da Agência Brasil*
Publicado em 01/09/2026 - 21:40
Brasília
Brasília (DF) 09/07/2024 Presidente do Congresso Nacional, Senador Rodrigo Pacheco durante coletiva que falou sobre dividas dos Estados. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
© Lula Marques/ Agência Brasil

O plenário do Senado Federal aprovou nesta terça-feira (1º) a indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). 

Foram 63 votos a favor e quatro contrários à indicação, que segue agora para análise da Câmara dos Deputados.

Pacheco foi indicado para substituir Bruno Dantas, que renunciou ao cargo nesta semana.

O projeto de decreto legislativo que indica o nome de Pacheco ao cargo (PDL 995/2026) foi apresentado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), com apoio de outros 20 senadores e senadoras da base governista e da oposição.

"Eu sei o que representa um tribunal de contas em um país onde a qualidade do recurso público é exigida para poder cumprir as políticas públicas que a população tanto anseia e nunca foi tão importante para o país como agora", afirmou Pacheco ao celebrar a aprovação na tribuna do plenário.

Pacheco foi deputado federal, de 2015 a 2018, e presidiu o Senado por duas vezes, nos biênios de 2021-2022 e 2023-2024.

Nascido em 1976 e natural de Porto Velho, é bacharel em direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) e especialista em direito penal econômico internacional. Advogado criminalista, também foi conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Foi Pacheco quem presidiu o Senado durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19, durante a segunda e mais letal onda da pandemia, que incluiu crise de oxigênio em Manaus e a aceleração da vacinação.

"Rodrigo Pacheco certamente irá abrilhantar o Tribunal de Contas da União, como o fez na condução serena, sábia e competente desta Casa. Além da inquestionável competência e conhecimentos de todos conhecidos, a gestão do presidente Pacheco na presidência do Senado Federal se deu em um momento de sobressaltos da vida brasileira, em meio a uma pandemia devastadora e bravatas autoritárias. Tivemos nele a sobriedade de um verdadeiro democrata que soube nos conduzir em meio a uma tempestade para ancorarmos em um porto seguro", afirmou o senador Renan Calheiros (MDB-AL), que foi relator da indicação de Pacheco ao TCU.

*Com informações da Agência Senado.

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Edição:
Carolina Pimentel
Rodrigo Pacheco TCU Senado Bruno Dantas
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