Veja como foi a quarta-feira (23) dos presidenciáveis

A agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (23) incluiu debates, entrevistas e encontros com apoiadores, além de visitas a instituições e atividades de campanha.

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Edmilson Costa (PCB)

O candidato Edmilson Costa participou do ato do comando de greve dos bancários, em Belo Horizonte, manifestando apoio aos grevistas.

Ele visitou o Memorial de Direitos Humanos (antigo Dops) na capital mineira.

Flávio Bolsonaro (PL)

O candidato Flávio Bolsonaro fez live pelo canal TV Celular Flávio Bolsonaro no YouTube.

Hertz Dias (PSTU)

Em Belo Horizonte, o candidato participou de panfletagens na região da Escola Estadual Cecília Meireles e na avenida Sinfrônio Brochado.

Ele participou de assinatura da carta compromisso com os candidatos do partido.

Leonardo Avalanche (PRTB)

O candidato Leonardo Avalanche não teve agenda pública de campanha.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

No Rio de Janeiro, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva participou de ato com artistas, lideranças políticas e personalidades da cultura para debater propostas para o setor.

Lula defendeu que é necessário mudar as leis para evitar interferências dos governantes nas políticas culturais.

"Colocar na Constituição é a forma mais segura de garantir a cultura", disse.

Renan Santos (Missão)

O candidato Renan Santos participou de encontro com apoiadores nas cidades de Sorocaba, Americana, Nova Odessa e Campinas, no estado de São Paulo.

Ele disse que, em um eventual governo, trabalhará para a reindustrialização do país e que pretende enfrentar o tráfico internacional de drogas.

"Temos que desmontar as bases operacionais de funcionamento do PCC, em que ele pega a droga que chega, coloca dentro de contêineres e manda para exportação", disse.

Romeu Zema (Novo)

O candidato Romeu Zema participou de debate da Revista Veja, em São Paulo.

Ronaldo Caiado (PSD)

Em São Paulo, o candidato Ronaldo Caiado visitou a Biblioteca Mario de Andrade e defendeu investimentos em cultura.

“Eu quero cada vez mais reafirmar que cultura é liberdade. Cultura não é propriedade de partido algum”, disse.

Ele participou de debate na Revista Veja.

Rui Costa Pimenta (PCO)

O candidato Rui Costa Pimenta não teve agenda pública de campanha.

Samara Martins (UP)

Em Salvador, a candidata Samara Martins fez panfletagem em frente ao complexo fabril Bahia Têxtil. Ela participou de plenária sobre educação pública na Frente da Biblioteca da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e de reunião com movimentos sociais da Bahia.

"Nossas propostas foram muito bem recebidas, em especial o aumento de 100% do salário mínimo e o fim do bolsa banqueiro", afirmou.

Wilson Grassi (Democrata)

O candidato Wilson Grassi concedeu entrevista ao programa Minuto Micheletto.

Ele defende a proposta de construir hospitais veterinários públicos em todo o Brasil, reformar o Supremo Tribunal Federal e a oferta de toxina botulínica (botox) para mulheres de baixa renda como política de valorização da autoestima e da saúde emocional.

Augusto Cury (Avante)

O candidato Augusto Cury visitou o Instituto Bacarelli, na capital paulista. Ele acompanhou uma aula de musicalização infantil, ensaio do coral e da orquestra. Cury participou do podcast Os Sócios, em Barueri, região metropolitana.

O candidato cancelou sua participação no debate da Revista Veja hoje para viajar a Belo Horizonte, onde será realizado nesta sexta-feira (24) o velório do empresário Bruno Avelar, que morreu no acidente de helicóptero que também tirou a vida do cantor Rick e de mais três pessoas.

Clariana Barão (DC)

A candidata Clariana Barão não teve agenda pública de campanha.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

* Colaboraram Isabela Vieira (Rio de Janeiro), Luciano Nascimento (São Luís) e redação de São Paulo