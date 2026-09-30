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Política

Veja como foi a quarta-feira (30) dos presidenciáveis

Candidatos participaram de carreatas, panfletagens e entrevistas
Agência Brasil*
Publicado em 30/09/2026 - 20:24
Brasília
Brasília - 31/07/2026 - Banner Eleições 2026. Foto: Agência Brasil
© Agência Brasil

A agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (30) incluiu caminhadas, carreatas, panfletagens e encontros com apoiadores, além de entrevistas em rádio e podcast. 

>> Veja como foi o dia dos candidatos a presidente:

Romeu Zema (Novo)
O candidato não teve agenda pública de campanha.

Ronaldo Caiado (PSD)
O candidato Ronaldo Caiado fez carreatas nas cidades de Goiás, Valparaíso de Goiás e Luziânia, todas no estado de Goiás. 

Caiado defendeu avanço no desenvolvimento de Inteligência Artificial (IA) com base em código aberto e controle ético, para melhorar a qualidade de vida da população sem restringir novas aplicações. 

“O Brasil não pode ser comprador de tecnologia. O Brasil tem que estar num passo avançado. É código aberto, é liberdade para que a inteligência possa produzir as melhores plataformas para que a gente desenvolva o nosso país”, disse. 

Rui Costa Pimenta (PCO)
O candidato Rui Costa Pimenta fez campanha no Recife, onde participou do ato de encerramento da campanha no Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações (Sinttel) de Pernambuco. 

Samara Martins (UP) 
A candidata Samara Martins entregou panfletos no Centro de Ensino Técnico e Formação Profissional (CETEF) e participou de assembleia de moradores da ocupação Eliana Silva, ambos em Belo Horizonte.

Wilson Grassi (Democrata)
O candidato Wilson Grassi concedeu entrevista ao canal Sevilla Cast.

Augusto Cury (Avante)
O candidato Augusto Cury cumpriu agenda de campanha em São Paulo. Ele participou de sabatina no canal Inteligência LTDA.

Cury defendeu redução de gastos públicos e da taxa de juros.

“Se o governo for menos gastador, menos irresponsável fiscalmente, vamos ter, em um ano, uma taxa Selic em 7% a 8%. Cada 1% que temos a menos na Selic, pagamos R$ 100 bilhões a menos para rolar a dívida federal”, disse.

Clariana Barão (DC)
A candidata Clariana Barão concedeu entrevista para a Rádio Cultura de Cuiabá.

Edmilson Costa (PCB) 
O candidato Edmilson Costa fez panfletagem na Feira do Guará e no terminal do metrô da região administrativa do Distrito Federal. Ele almoçou com apoiadores na Feira da Ceilândia. 

Hertz Dias (PSTU)
O candidato Hertz Dias fez campanha em Belém, onde participou de ato na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. 

Hertz Dias defendeu o fim da escala 6x1 e melhores salários para o setor. 

"Defendemos o fim da escala 6x1, sem redução de salários e direitos, e a redução da jornada de trabalho para que os trabalhadores tenham mais tempo para suas famílias, estudos, lazer", afirmou.

Flávio Bolsonaro (PL)
O candidato Flávio Bolsonaro não teve agenda pública de campanha.

Leonardo Avalanche (PRTB)
O candidato Leonardo Avalanche não divulgou agenda pública de campanha. No fim do dia, ele anunciou a desistência de disputar a eleição presidencial. 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
O candidato Luiz Inácio Lula da Silva deu entrevista a um pool de podcasts. Ele defendeu a reforma política, com o fim dos fundos partidário e eleitoral, compostos de verba de várias fontes, inclusive do Orçamento da União, e usados para financiar os partidos e custear despesas de campanha.

“Hoje, sou taxativamente contra [os dois fundos]. Acho que levou os partidos políticos a uma coisa chamada promiscuidade. Se depender da minha vontade pessoal, vou acabar com isso”, disse Lula.

O candidato cancelou participação em um comício em Juiz de Fora (MG), por causa de uma forte chuva que atingiu a cidade. 

Renan Santos (Missão)
O candidato Renan Santos encontrou apoiadores em Duque de Caxias (RJ) e Juiz de Fora (MG), e fez um ato público de campanha no centro histórico de Petrópolis (RJ).

 

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

* Colaboraram Luciano Nascimento (São Luís), Marcelo Brandão (Brasília), Rafael Cardoso (Rio de Janeiro) e redação de São Paulo

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Edição:
Carolina Pimentel
eleições 2026 agenda dos presidenciáveis 2026 campanha eleitoral 2026
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