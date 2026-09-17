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Política

Veja como foi a quarta-feira (16) dos presidenciáveis

Candidatos participaram de caravanas e atos de campanha
Agência Brasil*
Publicado em 16/09/2026 - 21:45
Brasília
Brasília - 31/07/2026 - Banner Eleições 2026. Foto: Agência Brasil
© Agência Brasil

A agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (16) incluiu entrevistas em podcasts, rádio e televisão, além de caravana, panfletagem e atos de campanha. 

>> Veja como foi o dia dos candidatos a presidente

Rui Costa Pimenta (PCO)
O candidato não teve agenda pública de campanha.

Samara Martins (UP)
A candidata Samara Martins participou de comício no calçadão de Canoas (RS) e de panfletagem no Hospital de Clínicas em Porto Alegre.

Ela ainda fez comício no Centro Histórico e Cidade Baixa da capital gaúcha.

Wilson Grassi (Democrata) 
O candidato Wilson Grassi concedeu entrevista ao podcast Lima TV, em São Bernardo do Campo (SP).

Augusto Cury (Avante)
O candidato Augusto Cury participou do Flow Podcast, em São Paulo.

Clariana Barão (DC)
A candidata Clariana Barão não teve agenda de campanha.

Edmilson Costa (PCB)
Nesta quarta-feira (16), o candidato Edmilson Costa (PCB) participou de uma caravana na cidade de Franca (SP), ao lado de outros candidatos do partido.

Flávio Bolsonaro (PL)
O candidato Flávio Bolsonaro participou de motocarreata em Juazeiro do Norte (CE). Ele disse que, em um eventual mandato, dará continuidade à transposição do Rio São Francisco.

Flávio Bolsonaro disse ainda que pretende incrementar a infraestrutura logística da região para favorecer o escoamento da produção agrícola. "Quero destravar todos esses projetos e conclusões de projetos, em especial de ferrovias, porque isso vai garantir o barateamento do escoamento da nossa produção, de commodities”, disse.

Ele viajou para Recife, onde participou de comício.

Hertz Dias (PSTU)
O candidato Hertz Dias fez panfletagem na sede da Companhia de Saneamento do Maranhão (Caema), em São Luís.

Ele defendeu a estatização dos setores estratégicos da economia, como saneamento, energia, transporte e petróleo, e criticou os processos de privatização.

“Água e saneamento são direitos fundamentais. Não podem estar nas mãos de grupos privados que enxergam esses serviços apenas como fonte de lucro", disse.

Leonardo Avalanche (PRTB) 
O candidato Leonardo Avalanche não divulgou compromissos de campanha. 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Em Ceilândia, a maior região administrativa do Distrito Federal, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva participou de ato de campanha e disse que, se reeleito, irá priorizar o ensino universitário e pretende chegar a abertura de 1 mil institutos federais.

Outra proposta de Lula é inaugurar as universidades indígena e dos esportes.

Ele ainda defendeu investimento em aprendizagem sobre aplicação da inteligência artificial, para que o Brasil não dependa de tecnologias estrangeiras.

"Vamos preparar os mais jovens para trabalhar com a inteligência artificial", afirmou.

Renan Santos (Missão)
O candidato Renan Santos participou de carreata em Londrina, Maringá e Cascavel, no Paraná.

Durante a passagem por Londrina, o candidato defendeu o afastamento de ministros do Supremo Tribunal Federal que tenham envolvimento no caso Master.

Romeu Zema (Novo)
O candidato Romeu Zema concedeu entrevista ao Jornal da Record. 

Ronaldo Caiado  (PSD)
Em São Paulo, o candidato Ronaldo Caiado concedeu entrevista à imprensa e criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal de adiar discussão sobre possível abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes.

Ele ainda concedeu entrevista ao Flow Podcast.


A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

* Colaboraram Douglas Correa (Rio de Janeiro), Luciano Nascimento (São Luís), Luiz Claudio Ferreira (Brasília) e redação de São Paulo.

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Edição:
Carolina Pimentel
eleições 2026 agenda dos presidenciáveis 2026 campanha eleitoral 2026
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