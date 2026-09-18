Veja como foi a quinta-feira (17) dos candidatos a presidente

A agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (17) incluiu caminhadas, carreatas e visitas a feiras e instituições.

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Samara Martins (UP)

A candidata Samara Martins fez uma caminhada pela região central de São Paulo.

Wilson Grassi (Democrata)

O candidato Wilson Grassi esteve na sede da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq), em São Paulo, onde assinou Termo de Compromisso de Presidente Amigo da Criança.

Ele visitou a ONG Cão Sem Dono, em Itapecerica da Serra, região metropolitana da capital paulista, e uma fábrica de móveis veterinários.

Augusto Cury (Avante)

O candidato Augusto Cury esteve, em São Paulo, na Associação Paulista de Imprensa.

Em entrevista, ele defendeu uma auditoria no Brasil e no exterior dos algoritmos da Meta (dona do Facebook, Instagram e Whatsapp). Para o candidato, os algoritmos estimulam a polarização política atual.

“Eu sou a favor da liberdade de expressão. A questão não é regular as redes sociais, é abrir o algoritmo. Ele tem que ser aberto”, disse.

Clariana Barão (DC)

A candidata Clariana Barão fez campanha em Toritama (PE), onde visitou a feira local e concedeu entrevista para uma rádio regional. Ela também esteve em Santa Cruz do Capibaribe, onde visitou a feira da cidade.

A candidata defendeu valorização dos empreendedores.

"O empreendedor é quem gera riqueza para esse país e ele deve ser valorizado. Temos que reduzir o custo de vida para o brasileiro, para deixar a energia e a água mais barata”, disse.

Edmilson Costa (PCB)

O candidato Edmilson Costa (PCB) participou de caravana na cidade de São José do Rio Preto (SP).

Ele defendeu a estatização do sistema bancário.

Flávio Bolsonaro (PL)

O candidato Flávio Bolsonaro cumpriu agenda de campanha em Vitória da Conquista (BA). Ele participou de uma carreata e um comício.

Flávio Bolsonaro disse que, se eleito, pretende criar linha de crédito mais barata e com maior prazo de paga

“O governo vai ter uma linha de crédito mais barata, com mais tempo para pagar. A gente vai organizar as contas. E vai ser vantajoso você empreender, porque meu sonho é reduzir a carga tributária”, disse.

Hertz Dias (PSTU)

O candidato Hertz Dias fez panfletagem em bairros tradicionais de São Luís.

Ele defendeu a redução dos preços dos alimentos e aumento geral dos salários.

“Não é aceitável que um país que produz tanta riqueza, tenha trabalhadores que precisam escolher entre comprar comida, pagar aluguel ou quitar contas básicas. Defendemos um aumento geral dos salários para garantir condições dignas de vida para quem trabalha”, disse.

Leonardo Avalanche (PRTB)

O candidato Leonardo Avalanche não divulgou compromissos de campanha.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva realizou ato de campanha em Montes Claros (MG).

Em entrevista à Rádio Itatiaia, ele prometeu, se reeleito, manter a política de valorização do salário mínimo com reajustes acima da inflação.

"A gente vai continuar dando ajuste de salário mínimo para aposentado, porque é o mínimo necessário para sobreviver. Eu não vou penalizar os pobres para beneficiar os ricos", disse.

Sobre o programa Bolsa Família, Lula defendeu que os beneficiários vão deixando o programa de transferência de renda quando "melhoram de vida".

Renan Santos (Missão)

O candidato Renan Santos fez carreata em Chapecó (SC), Passo Fundo (RS) e Caxias do Sul (RS).

Romeu Zema (Novo)

O candidato Romeu Zema concedeu entrevista ao Jornal do SBT.

Ronaldo Caiado (PSD)

O candidato Ronaldo Caiado fez campanha na cidade de São Paulo, onde caminhou pela Rua 25 de Março.

Em entrevista, ele disse que, caso eleito, pretende unificar dados estratégicos do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), da Receita Federal, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Polícia Federal (PF) para combater o crime organizado.

“O Ministério da Segurança Pública vai ter a ligação com o Coaf. Vai ter acesso 100% à Receita Federal. Vai ter toda a inteligência da Polícia Federal e do CVM. Isso tudo migra por um caminho chamado inteligência artificial, que vai juntar todos esses dados e vai apontando caso a caso e vai tirando esse tecido podre da sociedade”, disse.

Rui Costa Pimenta (PCO)

O candidato Rui Costa Pimenta participou do programa Análise Internacional, transmitido pelo canal do Diário Causa Operária, no YouTube.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

* Colaboraram Douglas Correa (Rio de Janeiro), Luciano Nascimento (São Luís), redação de São Paulo e Rádio Nacional