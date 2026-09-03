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Política

Veja como foi a quinta-feira (3) dos candidatos a presidente

Presidenciáveis participaram de entrevistas e sabatinas
Agência Brasil*
Publicado em 03/09/2026 - 19:54
 - Atualizado em 03/09/2026 - 21:30
Brasília
Brasília - 31/07/2026 - Banner Eleições 2026. Foto: Agência Brasil
© Agência Brasil

A agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (3) teve entrevistas e sabatinas em veículos de comunicação, encontros com lideranças religiosas, visitas a instituições e obras sociais. 

>> Veja como foi o dia dos candidatos

Samara Martins (UP)
A candidata Samara Martins não teve agenda pública de campanha

Wilson Grassi (Democrata)
O candidato Wilson Grassi cumpriu agenda de campanha no Distrito Federal. Ele visitou um centro de reabilitação que recebe animais resgatados.

Ele disse que, se eleito, a proteção da fauna será uma das prioridades.

“Nós vamos colocar a proteção dos animais silvestres na primeira linha, e não só isso, por exemplo, proteger as áreas de preservação ambiental, fiscalizar as invasões irregular, o uso irregular desses animais, o tráfico de animais silvestres”, disse.

Augusto Cury (Avante)
O candidato Augusto Cury participou de uma reunião com líderes da Assembleia de Deus de São Paulo. Após o encontro, em entrevista à imprensa, ele defendeu o combate ao feminicídio.

“As mulheres não podem sofrer mais essas atrocidades. Não pode. As mulheres têm que ser protegidas e valorizadas”, disse.

À noite, o candidato participou de um evento para casais na Igreja Carvalhos de Justiça, em Ribeirão Preto (SP).

Clariana Barão (Democracia Cristã) 
A candidata Clariana Barão concedeu entrevistas ao canal Leo Dias e ao programa Com Brasil Debate, da emissora Com Brasil TV.

Ela defendeu o rastreamento de movimentações financeiras para combater o crime organizado.

“Nós temos ferramentas suficientes para encontrar o dinheiro, rastrear e sufocar o dinheiro do crime organizado, mas não é feito. E quando é feito, é de uma maneira muito seletiva”, disse. 

Edmilson Costa (PCB)
O candidato Edmilson Costa cumpriu agenda da secretaria-geral do PCB em Lisboa. 

Flávio Bolsonaro (PL)
O candidato Flávio Bolsonaro fez transmissão ao vivo pelas redes sociais.

Hertz Dias (PSTU)
O candidato Hertz Dias cumpriu agenda de campanha em Aracaju (SE), onde participou de entrevistas a emissoras de rádio e fez panfletagem.

Ele defendeu a revisão das privatizações no setor petroleiro, como o caso do Campo de Carmópolis, localizado no estado e que foi privatizado.

"Defendemos a reestatização de tudo aquilo que foi privatizado. A Petrobras precisa voltar a ser uma empresa integralmente pública, voltada para os interesses da população e não para garantir dividendos a meia dúzia de acionistas", disse.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
O candidato Luiz Inácio Lula da Silva não teve agenda pública de campanha.

Renan Santos (Missão)
O candidato Renan Santos concedeu entrevista ao canal CNN Brasil.

Romeu Zema (Novo)
O candidato Romeu Zema participou de sabatina no Jornal da Manhã, da Jovem Pan, em São Paulo.

Em seguida, reuniu-se com mulheres do partido e defendeu o combate ao feminicídio, como ampliação de medidas de proteção e o fortalecimento de políticas públicas.

Zema disse ainda que, se eleito, manterá a estrutura de 22 ministérios e que a maioria dos cargos e secretarias será ocupada por mulheres.

Ronaldo Caiado (PSD)
Em São Paulo, o candidato Ronaldo Caiado concedeu entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo e visitou a obra social Dom Bosco, instituição beneficente localizada em Itaquera, na zona leste.

O candidato conversou com a imprensa após a visita.

Rui Costa Pimenta (PCO)
O candidato Rui Costa Pimenta não teve agenda pública de campanha.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.


* Colaboraram Douglas Corrêa (Rio de Janeiro), Luciano Nascimento (São Luís) e redação de São Paulo.

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Edição:
Carolina Pimentel
eleições 2026 Agenda dos Presidenciáveis candidatos a presidente
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