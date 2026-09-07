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Política

Veja como foi a segunda-feira (7) dos presidenciáveis

Candidatos participaram de atos em alusão ao 7 de Setembro
Agência Brasil*
Publicado em 07/09/2026 - 20:00
Brasília
Brasília - 31/07/2026 - Banner Eleições 2026. Foto: Agência Brasil
© Agência Brasil

A agenda dos presidenciáveis nesta segunda-feira (7) incluiu atos em alusão ao 7 de Setembro, feriado da Independência do Brasil, além de entrevistas, visitas e manifestações políticas.

>> Veja como foi o dia dos candidatos a presidente:

Clariana Barão (DC)
A candidata concedeu entrevista ao canal Bacci Notícias TV. Ela participou de ato do 7 de Setembro, na Avenida Paulista.

Ela defendeu maior presença de mulheres em cargos públicos.

Segundo a candidata, países com mais mulheres no poder têm menor corrupção e empresas comandadas por mulheres são mais lucrativas.

Edmilson Costa (PCB)
O candidato cumpriu agenda da secretaria-geral do PCB em Lisboa.

Flávio Bolsonaro (PL)
O candidato Flávio Bolsonaro participou de ato em frente ao Masp, na Avenida Paulista, região central de São Paulo. Flávio Bolsonaro criticou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e disse que vai "trabalhar para resgatar a credibilidade do Judiciário”.

Em discurso, afirmou que, caso seja eleito, classificará as facções criminosas como narcoterroristas e defendeu a redução da maioridade penal, a implantação da castração química para estupradores e pena de oito anos para roubo de celular.

São Paulo (SP), 07/09/2026. - O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, durante ato na Avenida Paulista. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
São Paulo, 07/09/2026, Ato do candidato Flávio Bolsonaro na Avenida Paulista. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

“Nessas pautas, serei radical, serei presidente para governar inclusive para quem não votar em mim. Vou cuidar do povo”, afirmou.

O candidato prometeu ainda reduzir juros, elevar a qualidade do atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e garantir que todos os jovens sejam capacitados para terem bons empregos ou abrir uma empresa própria.

Hertz Dias (PSTU)
O candidato Hertz Dias participou do Grito dos Excluídos, em Cajamar (SP), e defendeu os direitos dos trabalhadores, o controle público das riquezas e a soberania do país.

"Para garantir a soberania do Brasil é preciso enfrentar os imperialismos. Nosso país não pode continuar subordinado aos interesses das grandes potências que controlam setores estratégicos da economia e determinam os rumos da nossa produção, do nosso comércio e das nossas riquezas", afirmou.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
O candidato Luiz Inácio Lula da Silva não teve agenda pública de campanha.

Renan Santos (Missão)
O candidato Renan Santos participou de ato no Obelisco do Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

Ele defendeu punição mais rígida para ministros do STF, como afastamento do cargo e prisão.

Romeu Zema (Novo)
O candidato Romeu Zema realizou ato na Avenida Paulista, em São Paulo.

Ele defendeu mudanças na forma de indicação de ministros de tribunais superiores e disse que, se for eleito, irá indicar ministros com mais de 60 anos, com trajetória acadêmica e maior participação das instituições jurídicas na formação da lista de candidatos.

“Quero alguém acima de 60 anos, de preferência que venha do mundo acadêmico. Nós precisamos de pessoas que estudaram a vida toda na área jurídica para somar no Supremo”, disse.

Ronaldo Caiado (PSD)
O candidato Ronaldo Caiado cumpriu agenda de campanha em Goiânia (GO), onde acompanhou o desfile do Dia da Independência.

Caiado disse que o país precisa avançar no combate ao crime organizado e que, se eleito, vai enfrentar a criminalidade com medidas duras.

“Um país só é verdadeiramente independente quando seus cidadãos são livres para andar na rua, trabalhar e criar seus filhos sem pedir licença ao crime”, afirmou.

Rui Costa Pimenta (PCO) 
O candidato participou do ato Grito dos Excluídos, em São Paulo (SP).

Ele defende escala móvel de salários (reajustada conforme a inflação), redução da jornada de trabalho para 35 horas semanais e que a Petrobras seja 100% estatal. 

Samara Martins (UP)
A candidata Samara Martins visitou a Ocupação Welfesom Alves, em Belém (PA). Ela participou de ato com militantes e apoiadores no Portal da Amazônia.

Samara Martins afirmou que um país soberano e independente não pode ser submisso aos projetos de outros países.

“Independência é ter um povo vivendo com dignidade, tendo comida e que a nossa produção sirva ao nosso povo”, disse.

Wilson Grassi (Democrata) 
O candidato Wilson Grassi divulgou uma mensagem em vídeo em alusão aos 204 anos da Independência do Brasil. 

No vídeo, ele defendeu o fim dos maus tratos aos animais, política nacional de proteção aos animais e controle de zoonoses.

“Quero levar essa visão para todo o Brasil. Mais prevenção, hospitais veterinários públicos para famílias de baixa renda e uma visão e uma gestão integrada da saúde”, disse.

Augusto Cury (Avante)
O candidato Augusto Cury participou de ato do 7 de Setembro em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Cury prometeu, se eleito, financiar 10 milhões de microempresas nas comunidades e criar o “Banco do Empreendedor e uma Escola do Empreendedor” nas escolas públicas.

“Vamos chamar os melhores especialistas para governar essa nação, porque o Brasil não aguenta mais ser capturado por essa polarização”, disse.


A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

>> Assista na TV Brasil: 

 

* Colaboraram Flávia Albuquerque (São Paulo), Luciano Nascimento (São Luís) e TV Brasil

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Edição:
Carolina Pimentel
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