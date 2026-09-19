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Política

Veja como foi a sexta-feira (18) dos candidatos a presidente

Presidenciáveis participaram de entrevistas e atos de campanha
Agência Brasil*
Publicado em 18/09/2026 - 22:00
Brasília
Brasília - 31/07/2026 - Banner Eleições 2026. Foto: Agência Brasil
© Agência Brasil

A agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (18) incluiu debates ao vivo, sabatinas e entrevistas para veículos de comunicação, além de visitas a feiras, projeto social e encontro com representantes do setor industrial.

>> Veja como foi o dia dos candidatos a presidente 

Wilson Grassi (Democrata)
O candidato Wilson Grassi concedeu entrevista ao jornal O Tempo (MG).

Augusto Cury (Avante)
O candidato Augusto Cury participou de debate de presidenciáveis do portal Metrópoles, no YouTube.

Clariana Barão (DC)
A candidata Clariana Barão esteve em Caruaru (PE), onde visitou uma feira de artesanato e o bairro Alto do Moura. 

Ela disse que uma de suas principais propostas é ampliar o acesso a crédito para mulheres empreendedoras.

“Com menos burocracia, melhores condições de financiamento e mais apoio para quem quer abrir ou expandir o próprio negócio”, afirmou.

Edmilson Costa (PCB)
O candidato Edmilson Costa esteve na cidade de São José do Rio Preto (SP), onde fez panfletagem no calçadão da cidade e campanha no terminal urbano.

Flávio Bolsonaro (PL)
O candidato Flávio Bolsonaro cancelou entrevista à TV Record.

Hertz Dias (PSTU)
O candidato Hertz Dias concedeu entrevista ao comunicador Kaled PZR, que integra um projeto social na comunidade do Morro dos Prazeres, no Rio de Janeiro.

Ele defendeu a mobilização da classe trabalhadora para garantir moradia, educação, saúde e redução da jornada de trabalho.

Leonardo Avalanche (PRTB)
O candidato Leonardo Avalanche não divulgou agenda de campanha.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
O candidato Luiz Inácio Lula da Silva participou de ato de campanha em Guarulhos (SP). Ele destacou a urgência do combate ao vício nas bets, das políticas de igualdade entre homens e mulheres e de políticas voltadas para a qualidade de vida dos mais pobres.

São Paulo (SP), 18/09/2026 - Presidente da Repúiblica, Luiz Inácio Lula da Silva, participa de ato no centro de Guarulhos. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
São Paulo (SP), 18/09/2026 - Lula participa de ato de campanha. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

“Se depender de minha vontade, vou acabar com as bets no país. A gente pode perder imposto, o que não posso é perder a vida dos pobres", disse.

Lula ainda propôs construção de política de cuidados e convivência para a terceira idade, investimentos em educação de nível superior, habitação, aumento do salário mínimo e controle da inflação.

Renan Santos (Missão)
O candidato Renan Santos realizou um ato de campanha em Gramado, cidade da Serra Gaúcha.

O candidato voltou a defender ações de combate ao crime e que pretende transformar comunidades das periferias em cidades. “Vamos libertar as pessoas que vivem em favelas e transformar o bairro delas em cidade”, disse.

Renan Santos ainda participou de encontro na Pontifícia Universidade Católica (PUC-RS) e no Centro de Tradição Gaúcha (CTG) Vaqueanos da Tradição.

Romeu Zema (Novo)
O candidato Romeu Zema participou de debate dos presidenciáveis do portal Metrópoles, no YouTube.

Ronaldo Caiado  (PSD)
O candidato Ronaldo Caiado participou de uma sabatina do programa Café com a Gazeta, em São Paulo, e participou de reunião com conselheiros do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI).

O candidato defendeu uma revisão da reforma tributária para dialogar com as diferentes realidades do país e diminuir o custo Brasil.

“Nós não podemos simplesmente desconhecer essa realidade continental do Brasil com as peculiaridades que têm. Agora, a simplificação [dos impostos], sem dúvida nenhuma, mas que não inviabilize também e jogue as pessoas na informalidade”, disse.

Rui Costa Pimenta (PCO)
O candidato Rui Costa Pimenta cumpriu agenda em São Paulo, onde concedeu entrevista para a TV 247.

Samara Martins (UP)
A candidata Samara Martins participou de debate dos candidatos à Presidência do portal Metrópoles, no YouTube.
 

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

* Colaboraram Douglas Correa (Rio de Janeiro), Guilherme Jeronymo (São Paulo) e Luciano Nascimento (São Luís).

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Edição:
Carolina Pimentel
eleições 2026 agenda dos presidenciáveis 2026 campanha eleitoral 2026
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