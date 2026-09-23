Veja como foi a terça-feira (22) dos candidatos a presidente

A agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (22) incluiu caminhadas, carreatas e atos de campanha, além de entrevistas e participação em podcasts e sabatina.

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Clariana Barão (DC)

A candidata Clariana Barão fez campanha em João Pessoa, onde participou da inauguração do comitê do candidato a governador Pedro Coutinho, do Democracia Cristã.

Edmilson Costa (PCB)

O candidato Edmilson Costa esteve em Belo Horizonte (MG), onde fez panfletagem e caminhada no centro da cidade.

Ele também participou de ato pró-candidaturas do PCB.

Flávio Bolsonaro (PL)

O candidato Flávio Bolsonaro esteve em São Luís. Ele participou de motocarreata e comício no bairro Cohajap.

Ele prometeu investir mais em infraestrutura, focado na distribuição da produção do agronegócio na região.

“Temos aqui uma zona econômica que é uma importante área de escoamento da produção nacional e não tem justificativa nenhuma continuar com índices tão ruins de desenvolvimento humano”, afirmou. O candidato disse ainda que irá conceder títulos de propriedade urbana e rural, principalmente aos agricultores familiares.

Hertz Dias (PSTU)

O candidato Hertz Dias participou dos podcasts Tamir Convida e IronTalks.

Hertz Dias defende a reindustrialização do país e a reestatização de empresas estratégicas, como Eletrobras, Embraer e Avibras.

Leonardo Avalanche (PRTB)

O candidato Leonardo Avalanche não divulgou agenda pública de campanha.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição, participou da 81ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York (EUA).

Lula fez o discurso de abertura do evento e destacou a soberania brasileira.

“Na América Latina e Caribe, a proximidade geográfica com a maior potência militar do mundo é inescapável, sobretudo no contexto do recrudescimento de tentações hegemônicas. O Brasil não cabe no quintal de ninguém”, disse.

Renan Santos (Missão)

O candidato Renan Santos teve encontros com eleitores no interior de São Paulo.

Renan esteve no Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Aparecida (SP). Depois, seguiu para São José dos Campos, onde discursou para jovens de um carro de som.

Romeu Zema (Novo)

O candidato Romeu Zema passou o dia em Minas Gerais. Ele fez uma caminhada com eleitores, almoçou com empresários e concedeu entrevista para canais de TV e rádios de Poços de Caldas.

Zema defendeu o beneficiamento de nióbio e terras raras, além de sugerir condicionar a exportação dos minerais à derrubada de ações protecionistas de outros países. "Temos hoje a União Europeia que coloca uma série de restrições para comprar proteína e produtos agrícolas e nós vamos falar: você vai precisar acabar com esses obstáculos, senão, não vou te fornecer".

Ronaldo Caiado (PSD)

O candidato Ronaldo Caiado fez campanha em Goiás. Segundo a assessoria, a carreata prevista para ocorrer na cidade de Buriti Alegre foi cancelada devido ao mau tempo.

Caiado participou de carreata em Morrinhos. Ele disse que pretende adotar a mesma dinâmica de gestão de quando governou o estado.

Rui Costa Pimenta (PCO)

O candidato Rui Costa Pimenta participou da Análise da 3ª, no canal da Rádio Causa Operária no YouTube. Ele concedeu entrevista para o canal do Galo Preto.

Samara Martins (UP)

A candidata Samara Martins não teve agenda pública de campanha.

Wilson Grassi (Democrata)

O candidato Wilson Grassi concedeu entrevista para o portal A priori, de Tocantins.

Augusto Cury (Avante)

O candidato Augusto Cury cancelou parte da agenda por causa da morte do empresário Bruno Avelar, amigo do candidato. Avelar era um dos tripulantes do helicóptero que caiu em Santa Catarina. Na mesma aeronave, estava o cantor Rick.

Ele participou de sabatina da revista Veja.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

* Colaboraram Isabela Vieira (Rio de Janeiro), Luciano Nascimento (São Luís) e redação de São Paulo