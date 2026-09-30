Veja como foi a terça-feira (29) dos presidenciáveis

A agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (29) incluiu sabatina e entrevistas em veículos de comunicação, além de caminhadas, panfletagens e encontros com apoiadores.

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Renan Santos (Missão)

O candidato Renan Santos participou de encontro com apoiadores em Brasília.

Romeu Zema (Novo)

O candidato Romeu Zema participou de entrevistas para portais e rádios de Ipatinga (MG), e caminhou com apoiadores no centro centro da cidade.

Ronaldo Caiado (PSD)

O candidato Ronaldo Caiado se reuniu com apoiadores em Goiânia e participou de um evento pelas ruas de Aparecida de Goiânia (GO).

Rui Costa Pimenta (PCO)

O candidato Rui Costa Pimenta participou do programa Análise da Terça, transmitido pela Rádio Causa Operária.

Samara Martins (UP)

A candidata Samara Martins fez panfletagem em Niterói (RJ) e participou de caminhada no bairro da Tijuca, na capital fluminense.

Wilson Grassi (Democrata)

O candidato Wilson Grassi concedeu entrevistas para a Rádio Tocantins FM e para o Projeto Nosso Futuro.

Augusto Cury (Avante)

O candidato Augusto Cury participou de gravação de sabatina na Rede TV, em Osasco (SP).

Clariana Barão (DC)

A candidata Clariana Barão participou de evento social na capital paulista.

Edmilson Costa (PCB)

O candidato Edmilson Costa concedeu entrevista ao portal Metrópoles, em Brasília, e participou de roda de conversa sobre o programa de governo do PCB.

Flávio Bolsonaro (PL)

O candidato Flávio Bolsonaro visitou uma academia de jiu-jitsu no bairro da Vila Olímpia, em São Paulo.

Ele conversou com os alunos e apoiadores e defendeu apoio à prática do esporte.

"Com as bolsas que permitam que as pessoas sejam profissionais, vivendo do esporte, possam estudar e ter condições também de viver só do esporte, treinarem para serem atletas de alto nível ou atletas amadores", disse.

Hertz Dias (PSTU)

Em Belém, o candidato Hertz Dias fez caminhada e panfletagem.

Hertz Dias defendeu a suspensão de iniciativas econômicas e exploratórias que impactam a Amazônia e os povos que vivem na região.

"É preciso suspender todos os projetos que colocam em risco o meio ambiente e as comunidades amazônicas", disse.

Leonardo Avalanche (PRTB)

O candidato não divulgou agenda pública de campanha

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva participou de um comício em Fortaleza. Ele reiterou a intenção de acabar com a escala de trabalho 6x1.

“Se preparem porque vamos acabar com a escala 6x1, para que vocês tenham dois dias de descanso”, disse Lula. O projeto instituindo a jornada de trabalho 5x2 aguarda votação no plenário do Senado.

Lula também afirmou que respeita todas as religiões. “Respeito a católica, a evangélica, a religião de matriz africana. Eu respeito até os ateus. Mas enquanto eu for presidente da República, Nossa Senhora Aparecida será a padroeira do Brasil”.

À noite, ele esteve em um ato de campanha em Salvador.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

* Colaboraram Luciano Nascimento (São Luís), Marcelo Brandão (Brasília), Rafael Cardoso (Rio de Janeiro) e redação de São Paulo.