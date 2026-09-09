logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Veja como foi a terça-feira (8) dos candidatos a presidente

Maioria dos candidatos participou de atos de campanha em SP
Agência Brasil*
Publicado em 08/09/2026 - 21:17
Brasília
Brasília - 31/07/2026 - Banner Eleições 2026. Foto: Agência Brasil
© Agência Brasil

A agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (8) incluiu entrevistas e reuniões com apoiadores.

>> Veja como foi o dia dos candidatos a presidente:

Edmilson Costa (PCB)
O candidato cumpriu agenda da secretaria-geral do PCB em Lisboa.

Flávio Bolsonaro (PL)
O candidato Flávio Bolsonaro não teve agenda pública de campanha.

Hertz Dias (PSTU)
O candidato Hertz Dias visitou a Ocupação Coração Valente e a fábrica Armco, ambas em Jacareí (SP).

Em São Bernardo do Campo (SP), participou de panfletagem na Escola Técnica Estadual Lauro Gomes e de um evento de hip hop.

Ele defendeu a implementação de um amplo plano nacional de moradia popular. "Milhões de famílias brasileiras enfrentam dificuldades para ter um teto enquanto existe terra, tecnologia e recursos suficientes para garantir habitação digna para todos. O problema não é falta de capacidade; é uma escolha política que privilegia o lucro", afirmou.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
O candidato Luiz Inácio Lula da Silva não teve agenda pública de campanha. 

Renan Santos (Missão)
O candidato Renan Santos participou de sabatina na Jovem Pan e concedeu entrevista ao canal Paulo Mathias, na capital paulista. 

Romeu Zema (Novo)
O candidato Romeu Zema participou de reunião com a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), em Brasília.

Ronaldo Caiado (PSD)
O candidato Ronaldo Caiado visitou o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (Cnpem), em Campinas, interior de São Paulo.

Ele prometeu dobrar o investimento em ciência e tecnologia para o equivalente a 2% do Produto Interno Bruto (PIB) do país e defendeu uma política de industrialização nacional para a produção de semicondutores, baterias, ligas metálicas e turbinas.

Caiado esteve também em Jaguariúna, cidade vizinha a Campinas, onde comentou sobre contas públicas e afirmou que, se eleito, pretende realizar um corte de 25% nos repasses destinados a todos os Poderes.

“A partir daí, você vai dando conta de colocar o país no lugar”, declarou.

Rui Costa Pimenta (PCO)
O candidato Rui Costa Pimenta participou do programa Análise da 3ª, na Rádio Causa Operária, no YouTube. Ele classificou a ascensão do partido de extrema-direita AfD na Alemanha como “reflexo da crise do regime político burguês imperialista”.

Samara Martins (UP)
A candidata Samara Martins participou de sabatina do jornal Correio Braziliense, de Brasília, e concedeu entrevista ao portal Metrópoles.

Ela fez caminhada na Rodoviária do Plano Piloto, no centro da capital federal.

Wilson Grassi (Democrata)
O candidato Wilson Grassi concedeu entrevista ao jornalista Lucas França e participa de sabatina com membros do grupo Dados Políticos. 

Augusto Cury (Avante)
Na cidade de São Paulo, o candidato Augusto Cury concedeu entrevista ao jornal Estadão e ao canal Meio.

Clariana Barão (DC)
A candidata Clariana Barão concedeu entrevista à rádio Agora FM, de Rondonópolis (MT), e à rádio Capela FM, de Vinhedo (SP). Ela visitou a Bienal do Livro, em São Paulo. 

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

>> Assista na TV Brasil

 

* Colaboraram Bruno de Freitas Moura e Rafael Cardoso (Rio de Janeiro);  redação de São Paulo e TV Brasil. 

Relacionadas
20/08/2026 - Brasília - TSE acompanha lacração das urnas para eleição simulada no Maranhão, Urna Eletrônica . Foto: Luiz Roberto/TSE
Justiça Eleitoral garante transporte e urnas adaptadas para PCD
Movimentação de pessoas nas ruas do centro da cidade.
Eleições 2026: candidaturas de autistas aumentam mais de cinco vezes
20/08/2026 - Brasília - TSE acompanha lacração das urnas para eleição simulada no Maranhão, Urna Eletrônica . Foto: Luiz Roberto/TSE
TSE aprova registros de seis candidatos à Presidência da República
Edição:
Carolina Pimentel
eleições 2026 agenda dos presidenciáveis 2026 campanha eleitoral 2026
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasil supera Venezuela em estreia no Sul-Americano de vôlei feminino
Esportes Brasil supera Venezuela em estreia no Sul-Americano de vôlei feminino
ter, 08/09/2026 - 21:46
Brasília (DF), 16/12/2025 - JSuperintendencia da polícia fedral. Foto: Sindicato dos políciais federais-DF
Justiça Sindicato de servidores da PF manifesta apoio a diretores afastados
ter, 08/09/2026 - 21:43
Mega-Sena paga R$ 2 milhões neste sábado
Geral Mega-Sena acumula para R$ 76 milhões; confira os números sorteados
ter, 08/09/2026 - 21:33
Fachada da sede da Polícia Federal
Justiça Delegados criticam afastamento de chefe da PF por decisão monocrática
ter, 08/09/2026 - 21:28
Brasília - 31/07/2026 - Banner Eleições 2026. Foto: Agência Brasil
Política Veja como foi a terça-feira (8) dos candidatos a presidente
ter, 08/09/2026 - 21:17
Fluminense bate Platense e abre vantagem nas quartas da Libertadores
Esportes Fluminense bate Platense e abre vantagem nas quartas da Libertadores
ter, 08/09/2026 - 21:13
Ver mais seta para baixo