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Política

MT reelege Otaviano Pivetta como governador no primeiro turno

Pivetta obteve 61,07% dos votos válidos, segundo dados do TSE
Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 19:15
Brasília
Otaviano Pivetta. Foto: Maykey Toscano/Secom MT
© Maykey Toscano/Secom MT

Otaviano Pivetta foi reeleito governador de Mato Grosso neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. O candidato do Republicanos obteve 61,7% dos votos válidos, o equivalente a 985.996 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até 19h13, 87,2% das urnas haviam sido totalizadas no estado.

Pivetta ficou à frente de Wellington Fagundes (PL), que recebeu 22,97% dos votos. Na sequência, aparecem Doutora Natasha (PSD), com 15,08%; Rafaell Milas (Missão), com 0,56%; Sargento Laudicério (Agir), com 0,18%; e Maurício Coelho (Mobiliza), com 0,15%.

A eleição para governador é definida em primeiro turno quando uma candidatura obtém mais da metade dos votos válidos. Com o resultado, não haverá segundo turno para o governo de Mato Grosso.

Atual governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta assumiu o cargo em março de 2026, após a renúncia de Mauro Mendes. Foi prefeito de Lucas do Rio Verde por três mandatos e vice-governador por dois mandatos. Em 2026, disputa a eleição para permanecer no cargo.

A votação para governador ocorreu simultaneamente à eleição para presidente, senador e deputados federal, estadual ou distrital (no caso do Distrito Federal).

Edição:
Paula Laboissière
eleições 2026 governador primeiro turno Tribunal Superior Eleitoral TSE apuração resultado eleitoral política
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