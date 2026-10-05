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Política

Seis estados e o DF terão segundo turno para governador

Nova disputa nas urnas está marcada para o dia 25 de outubro
Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 21:50
Brasília
Brasília (DF), 04/10/2026 - Eleitores comparecem às seções eleitorais na manhã deste domingo para participar do primeiro turno das Eleições 2026. As imagens mostram o momento da votação nas salas onde estão instaladas as urnas eletrônicas. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

Após a realização do primeiro turno das eleições de 2026, realizado neste domingo (4), sete estados não definiram o governador e a disputa irá para o segundo turno. A nova rodada está marcada para o dia 25 de outubro. 

Os estados que terão segundo turno são: 

  • Acre, 
  • Amazonas, 
  • Distrito Federal, 
  • Espírito Santo, 
  • Rio de Janeiro, 
  • Rio Grande do Norte e 
  • Tocantins

No Acre, Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos) vão disputar o segundo turno. Mailza terminou a apuração em primeiro lugar, com 49,76% dos votos válidos e Rick ficou em segundo, com 32,27%. 

Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL) vão disputar o segundo turno da eleição para governador do Amazonas.Aziz terminou a apuração em primeiro lugar, com 40,38% dos votos válidos e Maria do Carmo ficou em segundo, com 24,72%. 

No Distrito Federal, Celina Leão (PP) terminou a apuração em primeiro lugar, com 49,93% dos votos válidos e Leandro Grass (PT) ficou em segundo, com 34,48%.

Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) vão disputar o segundo turno no Espírito Santo. Pazolini obteve 49,65% dos votos válidos e Ferraço ficou com 34,06%. 

No Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD) se enfrentarão no dia 25 de outubro na disputa pelo governo do estado. No primeiro turno, Ruas ficou com 49,27% e Paes obteve 42,76% dos votos. 

Allyson (União) e Cadu de Lula (PT) vão disputar o segundo turno da eleição para governador do Rio Grande do Norte. Allyson ficou em primeiro lugar, com 36,83% dos votos válidos e Cadu de Lula obteve 36,21% dos votos. 

No Tocantins, Professora Dorinha (União) e Vicentinho Júnior (PSDB) vão disputar o segundo turno da eleição para governador. Dorinha terminou a apuração em primeiro lugar, com 45,52%  dos votos válidos e Vicentinho ficou em segundo, com 43,94%. 

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Edição:
Sabrina Craide
eleições 2026 segundo turno
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