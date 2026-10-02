Agência Brasil e veículos da EBC fazem cobertura especial das eleições

Noticiário vai desde a abertura da votação, apuração e resultado

Para acompanhar o primeiro turno das eleições neste domingo (4), os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) realizam uma cobertura jornalística nacional, integrada e multiplataforma, com o tema O Jornalismo Público a Serviço da Democracia.

Ao longo de todo o dia, a TV Brasil, a Agência Brasil e a Rádio Nacional noticiam as diferentes etapas do processo eleitoral, desde a abertura da votação até a apuração e a divulgação dos resultados, com integração entre os veículos e participação de emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), gerida pela EBC.

Os eleitores vão escolher seus candidatos a presidente e vice-presidente da República, 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados federais, além de deputados estaduais e distritais. A votação acontece neste domingo em primeiro turno, e no dia 25 de outubro no caso de segundo turno.

TV Brasil

Das 9h às 13h, a cobertura da TV Brasil conta com entradas ao vivo de hora em hora. A emissora pública faz um giro pelas praças e canais parceiros da RNCP, noticiando os fatos mais relevantes do período.

A partir das 15h, a transmissão passa a ser conduzida do estúdio da TV Brasil, com apresentação da jornalista Luciana Barreto. O programa especial será dividido em blocos temáticos e vai aprofundar os principais assuntos do dia e preparar o público para o encerramento da votação e o início da apuração.

Das 16h30 até o fim da apuração, a cobertura contínua da totalização dos votos fica sob o comando de Guilherme Portanova. Com dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, o programa apresenta a evolução da apuração em tempo real até a definição do resultado do primeiro turno.

Agência Brasil

Durante todo o domingo, o site da Agência Brasil estará em constante atualização para trazer um noticiário completo com matérias de serviço aos eleitores e acompanhamento dos principais fatos da votação em todo país. Um painel na primeira página do site informará rapidamente os resultados, garantindo agilidade na divulgação dos dados. Ao término da votação, as equipes produzem reportagens a serem distribuídas gratuitamente para centenas de jornais, sites de notícias e publicações do exterior.

O noticiário online publicará matérias com resultados e análises do Brasil que sai das urnas, com pautas sobre bancadas e candidatos mais votados, recortes de gênero e raça, entre outros temas.

Repórteres da Agência Brasil também participam dos programas especiais da TV Brasil e da Rádio Nacional, noticiando destaques e balanços do pleito eleitoral. Dois jornalistas estarão no estúdio da TV, e outros farão entradas ao vivo por telefone na programação da Rádio Nacional.

Rádio Nacional

A Rádio Nacional também marca presença na cobertura do primeiro turno das Eleições 2026 a partir das 8h, com edições ampliadas do Nacional Notícias. Ao longo do dia, serão entradas de 3 a 5 minutos às 8h, 9h, 10h, 11, 13h, 14h, 15h e 16h. Ao meio-dia, vai ao ar o Repórter Nacional Edição Especial. A produção temática do jornal diário divulgará, em meia hora, as principais notícias sobre o pleito.

As transmissões de conteúdos sobre o primeiro turno seguem de das 17h às 21h, com o Eleições 2026 - Especial de Apuração. O programa é produzido e apresentado através de uma parceria entre a área de programação e produção da Rádio Nacional e o radiojornalismo da EBC.

Para oferecer aos ouvintes todas as informações sobre o desfecho da votação em todo o país, o especial traz a apuração e os resultados em tempo real, um giro com emissoras parceiras da RNCP e a participação de especialista. Os apresentadores serão Juliana Maya, Daniel Ito, Priscilla Mazenotti e Mario Sartorello.

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