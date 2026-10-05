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Política

Alagoas elege JHC governador no primeiro turno

Candidato obteve 52,09% dos votos válidos, segundo dados do TSE
Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 21:42
Brasília
Brasília (DF), 01/10/2024 - JHC, candidato à prefeitura de Maceió (AL). Eleições 2024. Foto: Prefeitura de Maceió/Divulgação
© Prefeitura de Maceió/Divulgação

JHC foi eleito governador de Alagoas neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. O candidato do PSDB obteve 52,09% dos votos válidos, o equivalente a 873.978 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até as 21h38, 98,28% das urnas haviam sido totalizadas no estado. Com o resultado, ele está matematicamente eleito.

JHC ficou à frente de Renan Filho (MDB), que recebeu 47,48% dos votos (796.530).

Na sequência, aparecem os seguintes candidatos:

  • Lenilda Luna (UP), 0,38%;
  • Márcio Jambo (Democrata), 0,05%.

A eleição para governador é definida em primeiro turno quando uma candidatura obtém mais da metade dos votos válidos. Com o resultado, não haverá segundo turno para o governo de Alagoas.

João Henrique Caldas, o JHC, foi deputado estadual e deputado federal antes de ser eleito prefeito de Maceió em 2020 e reeleito em 2024. Renunciou à prefeitura em abril de 2026 para disputar o governo de Alagoas.

A votação para governador ocorreu simultaneamente à eleição para presidente, senador e deputados federal, estadual ou distrital (no caso do Distrito Federal).

 

Edição:
Wellton Máximo
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